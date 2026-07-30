31 Luglio 2026

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Sinergie comuni tra il LR Vicenza e il Real Vicenza Women di Alberto Filippi

di Redazione0448
CALCIO – Il calcio è nel suo Dna e, non a caso, lo zio, Mario Maraschi, é stato un indimenticato bomber del LR Vicenza e della Fiorentina.
Anche per questo oggi ha voluto calpestare l’erba dello stadio Menti dove, da bambino, aveva applaudito le prodezze di Paolo Rossi provando emozioni che, poi, restano per sempre.
Alberto Filippi è il nuovo presidente del Real Vicenza Women.
Arrivato in zona Cesarini, come ha sottolineato, ma pronto a spendersi in un progetto in cui crede fermamente.
Merito delle sue figlie, appassionate del pallone, in particolar modo di Sofia, che gioca negli esordienti della società cittadina in rosa.
E proprio il settore giovanile è il cardine attorno a cui far ruotare anche la prima squadra e non viceversa.
Per questo il rapporto di collaborazione con il LR Vicenza, rinnovato con durata biennale, assume un valore ancora più speciale.
Oggi la presentazione alla presenza tra gli altri del direttore generale biancorosso Werner Seeber, del responsabile del settore giovanile Michele Nicolin mentre per il Real Vicenza Women c’erano il direttore generale Annachiara Conzato e il responsabile del vivaio Giordano Frigo.

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