RUGBY SERIE A ELITE – Piermaria Leso è il nuovo allenatore della mischia della Rangers Rugby Vicenza: pilone biancorosso nella scorsa stagione, Piermaria chiude la carriera giocata dopo sedici stagioni ed entra nello staff tecnico.

Un volto conosciuto, un uomo di spogliatoio, che sceglie di restare a Vicenza al termine della carriera da giocatore per mettere la sua esperienza al servizio della mischia vicentina. Veronese, classe ’91, già capitano della Nazionale U20, in carriera ha conquistato lo scudetto con Petrarca e Calvisano e collezionato oltre 180 presenze nel massimo campionato italiano. Nessuno meglio di chi ha spinto in mischia per una vita può insegnarne i segreti. La sua conoscenza dell’ambiente biancorosso farà la differenza nel costruire una mischia solida e affamata.

“Sono estremamente orgoglioso e profondamente grato per l’opportunità che mi è stata offerta in biancorosso – il primo commento di Piermaria Leso che poi aggiunge –. Affronto questo nuovo ruolo da coach con grande senso di responsabilità, con enorme entusiasmo e una grandissima voglia di iniziare a lavorare sul campo. Il mio obiettivo principale sarà quello di trasmettere alla squadra questa energia: cercherò di portare costantemente intensità in ogni sessione perché sono convinto che sia attraverso il lavoro, la dedizione quotidiana e la passione che potremo costruire un’identità forte e toglierci delle soddisfazioni insieme.”