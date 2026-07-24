Miki Biasion nominato nuovo presidente della Commissione rally di ACI Sport

MOTORI – Un nome che non ha bisogno di presentazioni. Una leggenda che ha scritto pagine indelebili nella storia del motorsport laureandosi, unico italiano di sempre, due volte campione del mondo rally.

Miki Biasion, vice presidente di ACI Vicenza, é stato nominato alla guida della Commissione Rally di ACI Sport.

Le Commissioni operano per singola specialità e hanno tra i propri compiti quello di elaborare proposte tecniche e regolamentari, organizzare e promuovere i campionati nazionali e le serie titolate, supportare l’attività agonistica e il reclutamento dei giovani talenti.

“Il metodo che ci ha portato alle nuove composizioni – ha dichiarato il presidente dell’ACI Geronimo La Russa – è stato dettato innanzitutto dalla professionalità e dalla competenza di chi farà parte delle diverse Commissioni. Sono certo che a rendere sempre più competitivo e qualificato l’impegno della nostra Federazione sportiva sarà il lavoro di squadra. Solo in questo modo sarà possibile raggiungere traguardi ambiziosi e importanti come quelli che abbiamo l’obbligo di prefissarci. Poter, poi, contare sull’esperienza di campioni come Miki Biasion o Riccardo Patrese (ndr. quest’ultimo a capo del settore Kart), solo per citare due nomi, sarà un valore aggiunto a completamento di un team che farà proprio della coesione e della voglia di fare il suo elemento distintivo”.

“Sarà un incarico molto impegnativo, però noi di ACI Vicenza, io come vice presidente e Luigi Battistolli come presidente, abbiamo il mondo delle competizioni nel sangue e, quindi, lo accetto con grande responsabilità e, nello stesso tempo, entusiasmo – dichiara Miki Biasion – Sicuramente mi farò aiutare da chi ha lavorato finora nella commissione rally, a cominciare dall’ex presidente Peppe Zagami, all’interno di un gruppo di lavoro che vanta tantissimi ex colleghi tra piloti, navigatori e persone di sport che conosco bene. Da parte mia ce la metterò tutta, come quando correvo in auto, e spero che il mondo del rallysmo italiano possa conquistare gli stessi risultati che ho ottenuto io in passato. Lavoreremo con tanto impegno e cercheremo di regalare a tutti grandi soddisfazioni”.

La nomina di Biasion è un ulteriore motivo di orgoglio per ACI Vicenza, che da quest’anno vede il presidente Luigi Battistolli alla presidenza di ACI Sport.

“Innanzi tutto desidero congratularmi con Miki per la prestigiosa nomina, che sono sicuro saprà onorare al meglio grazie alle sue indiscusse qualità di pilota, uomo e sportivo – afferma Luigi Battistolli –. La proposta di affidargli da parte del presidente La Russa la presidenza della Commissione rally, votata all’unanimità dalla Giunta di ACI, risponde alla volontà di rafforzare la commissione, rendendola ancor più rappresentativa a livello internazionale. Contestualmente, la nomina di Peppe Zagami a vice presidente mira a integrare competenze di alto profilo. Miki e Peppe lavoreranno in stretta sinergia per garantire il successo e lo sviluppo del settore. Un grande lavoro di squadra in cui ognuno metterà a disposizione le sue competenze e professionalità per puntare ad obiettivi sempre più ambiziosi”.

Di certo, avere al vertice chi il rally lo ha vissuto e portato ai livelli più alti, come ha sottolineato anche il presidente dell’ ACI Geronimo La Russa, significa garantire un futuro solido, ambizioso e di grandissimo spessore al movimento rallystico italiano grazie ad una passione autentica, all’esperienza sul campo, ad una visione vincente e un amore incondizionato per i motori che Luigi Battistolli e Miki Biasion hanno nel loro Dna.