RUGBY SERIE A ELITE – Classe 2004, trequarti ala dalle capacità fisiche ed atletiche di alto livello, Marco Scalabrin torna a vestire la maglia della Rangers Rugby Vicenza per la stagione 2026-2027 del Soladria Serie A Elite.

1.92 cm per 100 kg: ala moderna, potente e veloce, una freccia in più per Vicenza sulle corsie esterne. Cresciuto nel Rugby Riviera, ha completato la sua formazione juniores nella Benetton Rugby. Esordisce tra i senior in maglia biancorossa, nella prima stagione in Serie A Elite dei vicentini nel 2023-2024 collezionando 8 presenze e 2 mete. Ha poi proseguito la sua esperienza nel massimo campionato italiano prima a Mogliano e poi al Petrarca dove nella scorsa stagione ha totalizzato 9 presenze e 8 mete, confermandosi marcatore di livello.

Già nazionale Under 20 ha impressionato nel 2024 con 4 mete in 5 gare nel Sei Nazioni di categoria. La sua carriera azzurra prosegue attivamente con l’Italia Seven, dov’è attualmente impegnato nel circuito 7s Championship di Rugby Europe.