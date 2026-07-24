Domenica 2 agosto al Menti il Memorial Santagiuliana tra LR Vicenza e Luparense

CALCIO SERIE B – Avverrà in occasione della XXXI edizione del Memorial Alfonso Santagiuliana la prima partita del LR Vicenza allo stadio Menti della nuova stagione.

L’appuntamento è per domenica 2 agosto, alle ore 17.30, per la sfida con la Luparense. L’ingresso sarà gratuito con la possibilità di accedere alla Tribuna Centrale, settore disabili e alla Curva Sud.

Nell’occasione, i giocatori e lo staff della prima squadra saluteranno i tifosi presenti, creando un momento di unione e condivisione con l’intera piazza biancorossa.