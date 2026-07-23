Di padre in figlio: Mattia Valoti per il centrocampo del LR Vicenza

CALCIO SERIE B – Da padre in figlio, sempre con la maglia biancorossa!

Mattia Valoti è un nuovo giocatore del LR Vicenza: per lui, nato proprio in città il 6 settembre 1993 e figlio dell’ex centrocampista Aladino Valoti, un contratto fino al 30 giugno 2028.

Cresciuto nei settori giovanili di Milan e Albinoleffe, Mattia ha costruito una carriera tra Serie A e Serie B, indossando le maglie di Verona, Livorno, Pescara, SPAL, Monza e Pisa, superando le 250 presenze tra i professionisti, confermandosi come profilo affidabile e capace di interpretare più soluzioni in mezzo al campo.