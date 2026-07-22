Rodrigo Oubiña rinforza la prima linea della Rangers Rugby Vicenza

RUGBY SERIE A ELITE – Solidità nelle fasi di conquista e una sorprendente mobilità in mezzo al campo: Rodrigo Oubiña è un nuovo giocatore della Rangers Rugby Vicenza!

La prima linea biancorossa si rinforza con il pilone Rodrigo Oubiña: classe 1992, nato a Buenos Aires e cresciuto nel Club San Luis, Rodrigo arriva a Vicenza dopo l’esperienza in Serie A Elite con il Viadana di cui è stato protagonista per quattro stagioni collezionando, con la formazione mantovana, oltre 50 presenze nel massimo campionato.

Italiano di formazione straniera, 125 kg e 183 centimetri, porta in dote la qualità degli insegnamenti argentini dello scrum, uniti ad una mobilità in campo aperto decisamente notevole. In mischia chiusa dà solidità e spinta, negli attacchi ravvicinati è un ariete difficile da fermare. A Vicenza ritroverà presto un volto di famiglia, ma questa è un’altra storia che vi racconteremo presto.