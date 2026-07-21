Davide Finizio nuovo innesto per la la difesa dell’Arzignano Valchiampo

CALCIO SERIE C – Davide Finizio è un nuovo giocatore gialloceleste. Il difensore torinese classe 2007 sottoscrive con l’Arzignano Valchiampo un contratto triennale.

“Sono molto contento di essere qua e non vedo l’ora di dare alla squadra il mio contributo in campo. Sono un ragazzo molto solare e desidero portare nel gruppo voglia di fare e cattiveria agonistica, qualità che mi hanno sempre contraddistinto”.

La Bio. Originario di Susa, Davide Finizio muove i primi passi nel Lascaris Pianezza. Cresce nel

settore giovanile del Torino dove milita per dieci anni. Con l’Under 18 granata conquista lo scudetto.

Nella stagione 2025/26 passa in prestito alla Biellese 1902, in Serie D. Con la maglia bianconera

debutta in prima squadra, collezionando 35 presenze, 2 reti e 3 assist.