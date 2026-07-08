Gran Galà dello Sport 2026: Vicenza premia i suoi campioni

Vicenza, 7 luglio 2026 – Il Teatro Comunale di Vicenza ha ospitato ieri sera il Gran Galà dello Sport 2026 – Riconoscimento al merito sportivo, la serata con cui l’Amministrazione comunale ha reso omaggio agli atleti, alle squadre e alle società sportive che nella stagione 2025/2026 hanno onorato la città con risultati di livello regionale, nazionale e internazionale, in quasi venti discipline diverse affiliate al CONI.

A presiedere la cerimonia, presentata da Ceroni (TVA), è stato l’Assessore allo Sport Leone Zilio, che ha aperto la serata illustrando lo spirito dell’iniziativa: riconoscere pubblicamente l’impegno di chi, ogni giorno, porta il nome di Vicenza sui campi, in vasca, in pedana e in pista. Nel suo saluto iniziale Ceroni ha voluto ringraziare in particolare Franca Borin, l’Associazione Oltre e la Croce Verde, presenze costanti a fianco dello sport cittadino.

Una serata scandita dalla ginnastica

Tre esibizioni della Ginnastica, Futura e Vicenza Ginnastica e Nastro Rosso, hanno scandito il ritmo della serata, aprendola, accompagnandola nel suo cuore e chiudendola, a testimonianza di quanto questa disciplina sia radicata nel tessuto sportivo vicentino.

I quattro Premi Speciali

Il momento più atteso della serata è stato quello dei quattro Premi Speciali, presentati e consegnati da Marino Smiderle:

Premio “Gianmauro Anni” (giornalista sportivo) → Alberta Mantovani

Premio “Luigi Arena” (dirigente sportivo) → Barbara Lah

Premio “Giangiorgio Trissino” (atleta) → Marco Carretta

Premio “Guido Perraro” (allenatore) → Mimmo Di Carlo

Le premiazioni: individuali, artistici e a squadra

Nel corso della serata si sono susseguite le premiazioni degli atleti individuali e delle squadre, coprendo un ventaglio di discipline che spaziava dagli sport artistici e tecnici (ginnastica, danza, scherma, arti marziali) a quelli di resistenza e precisione (atletica, marcia, orientamento, tiro con l’arco), dagli sport acquatici (nuoto, nuoto pinnato, nuoto artistico) fino ai grandi sport di squadra, che hanno chiuso la serata in crescendo con calcio, calcio a 5, pallavolo, hockey, pallamano, pallanuoto e, gran finale, il rugby.

A metà serata l’Assessore Zilio ha inoltre chiamato sul palco i referenti delle grandi manifestazioni sportive che animano il calendario cittadino, un momento di ringraziamento per chi organizza gli eventi che portano lo sport nelle piazze e nelle strade di Vicenza durante tutto l’anno.

Le società protagoniste della serata

In tutto 41 tra società e squadre sono salite sul palco del Teatro Comunale nei quattordici blocchi di premiazione della serata, disciplina per disciplina:

Tennis Tavolo — ASD Tennistavolo Vicenza

Tennis — Tennis Comunali Vicenza · Tennis Palladio 98 · Horizon Tennis Home · Nuovo Ponte Onlus

Ginnastica — Futura ASD · Vicenza Ginnastica ASD · ASD Nastro Rosso · S.G.V. Umberto I° · Centro Sport Palladio · G.S. Audace

Danza · Spartan Race · Golf — Ritmo Metropolitano ASD · Vibrazione Danza (new entry) · Spartan Vicenza ASD · Golf Club Colli Berici

Scherma · Arti Marziali — Circolo della Spada ASD · A.S.D. Budo Shin Judo Ju Jitsu · APD Umberto I° · Aikido Vicenza

Atletica — AV Atletica Vicentina · G.S. Alpini Vicenza · ASD Erebus · UNIVS · Vicenza Orienteering Team Rodolfi · Vicenza Marathon · Ultraberikus Team

Nuoto — GS Swimming/Leosport · Centro Sport Palladio (Nuoto e Nuoto Artistico) · ASD Nuoto Pinnato Vicenza · SwimLab

Calcio · Calcio a 5 — LR Vicenza Under 16 · Altair Allievi · Vicenza Calcio a Cinque – Vicenza Calcio Women

Pallavolo · Beach Volley — Altair Under 17 · ASD Vicenza Beach Summer

Hockey — Hockey Vicenza ASD · Hockey Club Diavoli Vicenza (Devil Girls)

Pallamano — Pallamano Scuola Vicenza

Pallanuoto — Rangers Pallanuoto Vicenza

Roller Derby — The Anguanas Roller Derby

Rugby, gran finale della serata — Rangers Rugby Vicenza · Rebels Rugby Vi.Est · Exeter Chiefs

La terza esibizione di Ginnastica ha chiuso lo spettacolo prima dei saluti conclusivi, con cui il Sindaco Possamai e l’Assessore Zilio hanno ringraziato pubblico, autorità, atleti, tecnici, dirigenti e volontari per una stagione sportiva che ha portato in alto il nome di Vicenza in Italia e nel mondo.

FOTO DI ALESSANDRO ZONTA