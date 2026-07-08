Dalla Juventus al LR Vicenza arriva sulla fascia Alessandro Pietrelli

CALCIO SERIE B – Un altro tassello si aggiunge alla rosa del nu7ovo LR Vicenza!

Arriva dalla Juventus, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e contro opzione, Alessandro Pietrelli.

Esterno destro classe 2003, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Venezia, con la quale ha conquistato la promozione in Serie A, scendendo in campo in 9 occasioni arricchite da 1 assist.

Cresciuto nelle giovanili del Bologna, in carriera ha vestito, inoltre, le maglie di FeralpiSalò, collezionando 57 presenze con 6 reti e 6 assist, e Juventus Next Gen, con 15 presenze, 4 gol e 2 assist.