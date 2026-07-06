Settore giovanile del LR Vicenza: gli allenatori per la prossima stagione

CALCIO – Prima squadra, ma anche settore giovanile! Il LR Vicenza ha definito l’organigramma relativo sia all’area agonistica che a quella pre-agonistica, delineando lo staff che guiderà le formazioni giovanili nei prossimi campionati.

Il gruppo di lavoro fa capo Michele Nicolin. Al suo fianco sono stati confermati tre profili chiave per la gestione e la continuità del progetto: Lorenzo Simeoni manterrà il coordinamento del progetto tecnico, Davide De Pretto la guida dell’attività di base e lo scouting mentre Gabriele Stevanin continuerà a dirigere l’area organizzativa e la segreteria.

Per quanto riguarda le panchine e i raduni estivi, la formazione Primavera sarà affidata per il secondo anno consecutivo a mister Guido Belardinelli: la squadra si radunerà ai nastri di partenza il prossimo 23 luglio.

Una serie di conferme caratterizzano le categorie nazionali e professionistiche:

•⁠ ⁠Allievi Nazionali Under 17: la guida tecnica è affidata a Gabriele Stevanin, con inizio della preparazione fissato al 30 luglio 2026.

•⁠ ⁠Allievi Nazionali Under 16: la squadra sarà allenata da Andrea Rabito, reduce dalla recente vittoria dello scudetto di categoria. Il via ufficiale è previsto per l’11 agosto.

•⁠ ⁠Giovanissimi Nazionali Under 15: prosegue l’esperienza in panchina di mister Lorenzo Simeoni, pronto a radunare i suoi ragazzi l’11 agosto.

•⁠ ⁠Giovanissimi Prof Under 14: la conduzione tecnica viene affidata ad Alessandro Cuccarolo, con l’inizio delle attività fissato per il 18 agosto.

•⁠ ⁠Esordienti Prof Under 13: confermato alla guida mister Tommy Dal Santo, che inizierà il lavoro sul campo il prossimo 19 agosto.