6 Luglio 2026

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Partita la nuova stagione del LR Vicenza tra visite mediche e allenamenti

di Redazione0328

CALCIO SERIE B – Ha preso il via ufficialmente la stagione 2026/2027 del LR Vicenza!

I biancorossi hanno svolto le prime visite mediche al Centro Medico MET.

Questo il programma della settimana:

Lunedì 6/7

Visite mediche

Allenamento pomeridiano ore 17:00

Martedì 7/7

Visite mediche

Allenamento pomeridiano ore 17:00

Mercoledì 8/7

Allenamento mattutino ore 10:00

Giovedì 9/7

Allenamento mattutino ore 10:00

Allenamento pomeridiano ore 17:00

Venerdì 10/7

Allenamento mattutino ore 10:00

Allenamento pomeridiano ore 17:00

Sabato 11/7

Partenza ritiro

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