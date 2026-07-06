Partita la nuova stagione del LR Vicenza tra visite mediche e allenamenti

CALCIO SERIE B – Ha preso il via ufficialmente la stagione 2026/2027 del LR Vicenza!
I biancorossi hanno svolto le prime visite mediche al Centro Medico MET.
Questo il programma della settimana:
Lunedì 6/7
Visite mediche
Allenamento pomeridiano ore 17:00
Martedì 7/7
Visite mediche
Allenamento pomeridiano ore 17:00
Mercoledì 8/7
Allenamento mattutino ore 10:00
Giovedì 9/7
Allenamento mattutino ore 10:00
Allenamento pomeridiano ore 17:00
Venerdì 10/7
Allenamento mattutino ore 10:00
Allenamento pomeridiano ore 17:00
Sabato 11/7
Partenza ritiro