Chiara Fusari rinnova con AS Vicenza e ritrova coach Sacchi che la lanciò in A1

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – L’A.S. Vicenza è lieta di annunciare il rinnovo di Chiara Fusari in biancorosso. La guardia, che ha chiuso la scorsa stagione da miglior realizzatrice della squadra, rinnova così il rapporto con la famiglia vicentina e ritrova coach Sacchi, l’allenatore che la lanciò in massima serie a Broni ancora nel 2016, prima che ‘Kiki’ prendesse la via dell’America.

“Ritrovare Cico è un piacere – ha dichiarato la giocatrice -. Mi ha allenato due anni a Broni quando ancora ero un Under e, dopo il college e due stagioni in Italia, sono contenta di ritornare a giocare per lui e ritrovarci a distanza di anni, ricominciando a costruire la fiducia e la stima da dove avevamo lasciato”.

Nata a Pavia, Fusari ha esordito in A1 appena diciottenne. Dopo le due stagioni con Sacchi, la seconda terminata ai play-off, Chiara è partita oltreoceano per frequentare la Barry University di Miami, affiancando l’esperienza accademica a quella sportiva. Nei sei anni in Florida, Fusari è entrata nel “1000 points club”, superando i 1000 punti con la casacca delle Buccaneers, con più di 15 di media ad incontro. Rientrata in Italia dopo aver conseguito prima un bachelor degree in psicologia e successivamente un master in “Sport and Exercise Performance”, la numero 11 ha giocato un anno a Mantova prima di accasarsi sotto i Berici.

È stata la miglior realizzatrice nella scorsa stagione, in cui ha deciso diverse partite grazie ai suoi canestri pesanti.

“Ho deciso di rimanere a Vicenza perché qui mi sono sempre trovata bene, sia con la squadra sia per l’ambiente – aggiunge Fusari -. Credo che questo sia il posto giusto per continuare a crescere come atleta e per raggiungere nuovi obiettivi assieme al gruppo”.

E gli obiettivi per la nuova stagione sono molto chiari: “A livello personale voglio continuare a migliorarmi e dare il massimo in ogni allenamento e in gara. Come squadra, puntiamo a disputare una stagione importante, ad ottenere buoni risultati e a toglierci delle soddisfazioni. Mi piacerebbe una squadra unita, determinata e ambiziosa, capace di aiutarsi nei momenti difficili e di lavorare insieme per raggiungere i traguardi. Credo che con il giusto spirito di gruppo si possano ottenere grandi risultati”.