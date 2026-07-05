23.9 C
Vicenza
8 Luglio 2026

SPORTvicentino
Primo Piano Slider Varie

Martedì 7 luglio al Teatro comunale il Gran Galà dello sport vicentino

di Redazione0206

Tutto é pronto e, dalle ore 20.30 di martedì 7 luglio, le luci del Teatro Comunale si accenderanno sul 𝐆𝐫𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐥𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐯𝐢𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨.

Saranno oltre 400 i premiati in una serata, organizzata dal Comune di Vicenza e voluta fortemente dall’assessore Leone Zilio, in cui tributare un giusto riconoscimento ai tanti atleti e alle numerose società che fanno brillare il nome della nostra città.

A condurre l’evento sarà Andrea Ceroni e tanti saranno gli ospiti in sala.
Da segnalare che il premio giornalistico Gianmauro Anni, intitolato al fondatore di SPORTvicentino, andrà ad Alberta Mantovani.

Ti potrebbe interessare:

Settore giovanile del LR Vicenza: gli allenatori per la prossima stagione

Redazione

Chiara Fusari rinnova con AS Vicenza e ritrova coach Sacchi che la lanciò in A1

Redazione

Partita la nuova stagione del LR Vicenza tra visite mediche e allenamenti

Redazione

Lascia un commento