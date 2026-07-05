Martedì 7 luglio al Teatro comunale il Gran Galà dello sport vicentino

Tutto é pronto e, dalle ore 20.30 di martedì 7 luglio, le luci del Teatro Comunale si accenderanno sul 𝐆𝐫𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐥𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐯𝐢𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨.

Saranno oltre 400 i premiati in una serata, organizzata dal Comune di Vicenza e voluta fortemente dall’assessore Leone Zilio, in cui tributare un giusto riconoscimento ai tanti atleti e alle numerose società che fanno brillare il nome della nostra città.

A condurre l’evento sarà Andrea Ceroni e tanti saranno gli ospiti in sala.

Da segnalare che il premio giornalistico Gianmauro Anni, intitolato al fondatore di SPORTvicentino, andrà ad Alberta Mantovani.