Le amichevoli dell’Arzignano Valchiampo: si inizia il 20 luglio contro l’Union Lusiana Conco

CALCIO SERIE C – Definito il programma delle amichevoli che l’Arzignano Valchiampo disputerà nella pre-season 2026/2027.
Quattro le gare che verranno giocate tra le mura di casa, allo stadio Dal Molin:
- vs Union LC (Seconda categoria), lunedì 20 luglio ore 18
- vs Grantorto (Seconda categoria), venerdì 24 luglio ore 18
- vs Riva Del Garda (Prima categoria), martedì 28 luglio ore 18
- vs Union La Rocca Altavilla (Serie D), sabato 1 agosto ore 18
I giallocelesti affronteranno ulteriori due partite allo stadio “A. Zotti” di Asiago nel corso del ritiro estivo (3-9 agosto):
- vs Calcio Schio (Serie D), mercoledì 5 agosto ore 17
- vs Asiago Calcio 7 Comuni (Seconda categoria), sabato 8 agosto ore 17