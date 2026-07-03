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5 Luglio 2026

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Le amichevoli dell’Arzignano Valchiampo: si inizia il 20 luglio contro l’Union Lusiana Conco

di Redazione0268

CALCIO SERIE C – Definito il programma delle amichevoli che l’Arzignano Valchiampo disputerà nella pre-season 2026/2027.

Quattro le gare che verranno giocate tra le mura di casa, allo stadio Dal Molin:

  • vs Union LC (Seconda categoria), lunedì 20 luglio ore 18
  • vs Grantorto (Seconda categoria), venerdì 24 luglio ore 18
  • vs Riva Del Garda (Prima categoria), martedì 28 luglio ore 18
  • vs Union La Rocca Altavilla (Serie D), sabato 1 agosto ore 18

I giallocelesti affronteranno ulteriori due partite allo stadio “A. Zotti” di Asiago nel corso del ritiro estivo (3-9 agosto):

  • vs Calcio Schio (Serie D), mercoledì 5 agosto ore 17
  • vs Asiago Calcio 7 Comuni (Seconda categoria), sabato 8 agosto ore 17

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