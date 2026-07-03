Gabriele Moncini per l’attacco del LR Vicenza: Raul Talarico rinnova fino al 2027

CALCIO SERIE B – E’ Gabriele Moncini il secondo acquisto del LR Vicenza in vista della prossima stagione:

Attaccante classe 1996, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Bari in Serie B, scendendo in campo in 40 occasioni e collezionando 11 reti e 2 assist.

In carriera ha vestito, inoltre, le maglie di Cesena, Prato, Spal, Cittadella, Benevento e Brescia, per un totale di 17 presenze in Serie A, 235 presenze in Serie B con 69 reti e 18 assist, e 55 presenze in Serie C, con 17 reti e 2 assist.

E’ stato acquisito, a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2028

Sul fronte delle conferme, rinnovo del contratto per Raul Talarico, che vesterà la maglia biancorossa fino al 30 Giugno 2027.