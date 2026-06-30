Maratona dles Dolomites-Enel 2026: 96 ciclisti vicentini al via della 39ª edizione

VICENZA – Saranno 96 i partecipanti della provincia di Vicenza al via della 39ª Maratona dles Dolomites-Enel, la celebre granfondo ciclistica in programma domenica 5 luglio sulle strade delle Dolomiti. La partenza è fissata alle 6.30 da La Villa, in Alta Badia, mentre l’arrivo sarà a Corvara.

L’edizione 2026 vedrà ai nastri di partenza 8.000 ciclisti provenienti da 78 Paesi, confermando la Maratona dles Dolomites-Enel come una delle manifestazioni amatoriali più prestigiose e partecipate d’Europa.

I partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi: il Lungo di 138 chilometri con 4.230 metri di dislivello, il Medio di 106 chilometri con 3.130 metri di dislivello e il Sella Ronda di 55 chilometri con 1.780 metri di dislivello. Tutti i tracciati attraversano alcuni dei passi più iconici delle Dolomiti, come Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Falzarego e Valparola.

Grandi campioni al via

L’edizione 2026 sarà impreziosita dalla presenza di numerosi protagonisti dello sport italiano e internazionale. Tra questi figurano diversi medagliati dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, tra cui Dorothea Wierer, Federico Pellegrino, Giovanni Franzoni, Pietro Sighel, Davide Ghiotto e Arianna Sighel.

Attesa anche la partecipazione del campione del mondo MotoGP Jorge Martín, insieme a grandi nomi del ciclismo come Vincenzo Nibali, Paolo Bettini, Gianni Bugno, Elia Viviani, Alessandro Petacchi, Filippo Pozzato, Daniel Oss, Fabio Aru, Daniele Bennati e Alan Marangoni.

Le novità dell’edizione 2026

Tra le principali novità spicca la nuova Maratona App, sviluppata in collaborazione con Datasport, che consentirà a partecipanti e accompagnatori di seguire la gara in tempo reale grazie al tracking degli atleti, alle notifiche su meteo e sicurezza, alle mappe dei percorsi, ai risultati e alle ultime notizie.

Confermato anche il Piatto Maratona, ideato dallo chef Manuel Mangutsch insieme a Elena Casiraghi: per questa edizione saranno protagonisti ravioli preparati con ingredienti tipici del territorio altoatesino, pensati per coniugare tradizione gastronomica e nutrizione sportiva.

Il cuore della manifestazione: i volontari

A rendere possibile l’organizzazione della Maratona saranno, ancora una volta, oltre 1.500 volontari, impegnati nella distribuzione dei pettorali, nella preparazione dei pacchi gara, nella gestione dei ristori, nella sicurezza lungo il percorso e nell’organizzazione dell’arrivo.

L’elenco dei partecipanti

L’elenco completo dei partecipanti, suddiviso per provincia, è consultabile al seguente link:

https://results.datasport.com/it/gara/39-maratona-dles-dolomites-enel-2026-2/startlist