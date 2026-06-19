Zamperetti e Povero trionfano nella seconda edizione dell’Arzignano Run by night

ATLETICA LEGGERA – Pieno successo anche per la seconda edizione della notturna arzignanese denominata “Arzignano Run by night” andata in scena lo scorso mercoledì 17 giugno con 200 partecipanti. Grande soddisfazione per Atletica Arzignano promotrice dell’evento in collaborazione con il comitato berico del Centro Sportivo Italiano, il Comune di Arzignano, Elettrocasa Arzignano, AUTOVEGA e Atletica Ovest Vicentino.

Iniziativa che si è svolta nel contesto dei tradizionali appuntamenti estivi denominati “mercoledì by night” promossi dall’amministrazione comunale arzignanese, con lo scopo di ravviare il centro storico in sinergia con gli esercenti della zona e delle associazioni del territorio.

Atleti di ogni età hanno corso le varie sfide strutturate per le rispettive categorie su un circuito cittadino dotato di un giro piccolo di 600 metri e di uno grande di 900 metri. 15 le società rappresentante con le classifiche che hanno premiato i numeri e la qualità tecnica dei portacolori dell’Atletica Valchiampo, primi sul podio dei team con 711 punti. Argento per la società di casa Atletica Arzignano (630 p.) e bronzo all’Atletica Colli Berici (309 p.). A seguire Union Creazzo (301 p.) e GS Leonicena (195 p.).

A livello individuale doppietta sempre per la Valchiampo con la vittoria delle gare assolute che sono andate ad Andrea Zamperetti che ha chiuso in 16’50” i 5400 metri di gara e a Fabiana Povero che ha chiuso in 14”01 i 3600 metri previsti.

I principali risultati individuali

Gli esordienti (2015/2016) hanno corso il giro piccolo sui 600 metri con la netta vittoria di Suleman Abdul Barr Halidud dell’Atletica Valchiampo mentre al femminile l’ha spuntata Sveva Bellin dei Colli Berici. Nella categoria ragazzi testa a testa tra Henry Peci (Atl. Arzignano) e Victor Ranzato (Ardens) dove ha prevalso il primo sul filo del traguardo sui 1.200 metri. Nelle ragazze gioia per Colli Berici grazie a Giulia Verona. Tra le cadette non ha rivali l’atleta di casa Khadidja Bouzerna (Atl. Arzignano). Tra i cadetti (2400 metri) vince nettamente Francesco Parma (Spazi Verdi). Nelle allieve sui 2400 metri non ha rivali Elena Padula della Valchiampo. Negli allievi dicasi altrettanto per Kevin Zanatto dell’Union Creazzo sui 2700. Nelle veterane si impone Marta Zanuso della Polisportiva Valdagno per la categoria B mentre nella A la prima classificata è Luisella Viero della Marunners. Nei veterani doppia gioia per la Polisportiva Dueville: la spunta Mirco Zanellato nella categoria A mentre tra i B gradino più altro del podio per Roberto Serraglio.

Nelle categorie femminili che hanno corso su un’unica classifica tra junior, senior e amatori sui 3.600 metri alle spalle della Povero giungono le portacolori di Union Creazzo a completare il podio con Sara Alba e Sara Zerbinati.

Le categorie maschili junior/senior/amatori (2007-1972) hanno corso sulla distanza di 5.400 metri, come detto con la vittoria di Zamperetti che giunge per primo al traguardo e si aggiudica anche la vittoria tra i senior. Negli junior l’ha spuntata Matteo Favero, cassolese e portacolori di Atletica Pedemontana Veneta. Atletica Arzignano applaude la vittoria di Nicola Mastrotto negli amatori A mentre la categoria B vede l’oro di Fabrizio Micheletto, presidente e portacolori di Atletica Union Creazzo.

Tutti i risultati: https://podismo.ficr.it/#/POD/wiclax/Arzignano%20Run%20by%20night/2026/107/16/17

Grande soddisfazione a fine gara per gli amministratori rappresentati dal Vicesindaco e Assessore allo Sport di Arzignano Giovanni Lovato, oltre che dal consigliere comunale Michele Carlotto AD di Euroventilatori International main sponsor di Atletica Arzignano. Tanta fatica ma ampia soddisfazione sui volti dei presidenti dei sodalizi promotori Christian Belloni (Atl. Arzignano) e Roberto Mistrorigo (Atl. Ovest Vicentino) lieti per il successo dell’evento che ha visto in moto tanti portacolori delle loro società compresi gli iscritti alla Running School di Arzignano e di Montecchio Maggiore in continua crescita di adesioni.

I ringraziamenti naturalmente alle aziende che hanno affiancato gli sforzi primari di Elettrocasa Arzignano e AUTOVEGA. Si tratta in particolare: Aircomp Compressori, Assistenza Casa Casillo, Mastrotto Mobili, Impresa Edile Mottisi, Real Color, Lavorazione Pelli Zordan, e Vicolo 15 Pizzeria da Gian.

L’atletica ad Arzignano non si ferma mai. Corsi estivi al Dal Molin ogni lunedì e mercoledì e mercoledì 15 luglio sarà già ora di Saltipiazza 2026, la spettacolare manifestazione di salto con l’asta inserita nel global calendar della World Athletics. In gara specialisti da tutto il mondo.