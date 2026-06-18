Tommaso Corazza primo acquisto per il LR Vicenza in serie B

CALCIO SERIE B – E’ Tommaso Corazza il primo acquisto del LR Vicenza!

Il giocatore é stato acquisito dal Bologna a titolo temporaneo ,fino al 30 giugno 2027.

Corazza, esterno sinistro classe 2004, nell’ultima stagione ha indossato le maglie di Pescara e Cesena in Serie B, scendendo in campo in 27 occasioni e collezionando 5 reti e 2 assist.

In carriera ha giocato per Salernitana (15 presenze, una rete e 4 assist) e Bologna, con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2023/2024 collezionando 9 presenze nella massima serie. Tommaso vanta anche un’apparizione in Champions League, l’11 dicembre 2024, contro il Benfica.