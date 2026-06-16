Calcio e valori per le borse di studio intitolate a Armando Frigo e Francesco Turra



Si è svolta a Casa Vicenza, allo stadio Romeo Menti, una tappa del percorso “eVENTI di PACE”, appuntamento nato con lo scopo di sensibilizzare i giovani sui temi legati alla crisi climatica e all’instabilità geopolitica.

La società LR Vicenza, assieme all’Associazione Nazionale del Fante, l’Azione Cattolica vicentina e il Centro Coordinamento dei Club Biancorossi, ha istituito e consegnato sei borse di studio, intitolate a due giovani che, in modo parallelo, erano accomunati da una grande passione biancorossa: Armando Frigo, cresciuto nelle giovanili della L.R. Vicenza e giocatore in prima squadra dal 1934 al 1939, e Francesco Turra, giovane arbitro e tifoso.

L’evento, moderato da Dino Caliaro, presidente di AC, dopo i saluti iniziali del direttore generale del L.R. Vicenza, Werner Seeber, e del direttore del settore giovanile, Michele Nicolin, ha visto il racconto della vita calcistica e militare di Armando Frigo, e il ricordo di Francesco Turra, scomparso prematuramente nel 2015 all’età di 18 anni.

Infine, la consegna delle borse di studio ha visto premiati, per fair play e atteggiamento lodevole, due ragazze del calcio femminile vicentino, un giovane calciatore Under 13 del LR Vicenza, un arbitro quindicenne per atteggiamento lodevole e due tifosi segnalati dal CCCB.

Di seguito i premiati e le motivazioni delle commissioni:

Allegra Dalla Riva (2012)

In ogni stagione trascorsa insieme, ha dimostrato un attaccamento sincero a valori importanti, distinguendosi per il rispetto verso gli altri e per una presenza fondamentale all’interno del gruppo. Viene premiata per l’impegno costante, la correttezza esemplare e il percorso condiviso in tutti questi anni.

Giocatrice del Real Vicenza Women

Emma Franchi (2010)

Interpreta il ruolo di difensore con straordinario spirito di sacrificio, mettendo sempre il gruppo davanti a sé stessa e dimostrando un profondo attaccamento ai colori biancorossi. Anche quando trova meno spazio in campo, il suo sostegno alle compagne è costante: incoraggia, sprona e offre sempre parole positive, diventando un esempio autentico nello spogliatoio. Questo comportamento nasce da solidi valori familiari, come educazione, rispetto e sensibilità, che le permettono di trasmettere serenità ed equilibrio con una forza silenziosa. Il suo contributo supera l’aspetto tecnico, riflettendo una dedizione quotidiana verso la società e le persone.

Under 17 del Vicenza Women’s Football Club – Vicenza Calcio femminile

Davide Brazzarola (2013)

Spicca costantemente per l’atteggiamento positivo nei confronti dei compagni di squadra, dello staff e dei dirigenti. È un riferimento per il gruppo nei momenti di difficoltà.

Under 13 delle giovanili del LR Vicenza

Gianluca Campagnolo (15 anni)

Ragazzo serio e professionale, rispettoso con i colleghi nei rapporti con i calciatori. Sempre presente al polo atletico e alle riunioni tecniche, ha esordito quest’anno in terza categoria. Arbitro

Passione e dedizione al tifo biancorosso

Piero Ronzani

Presidente per più di 30 anni del Club Brendola e responsabile di zona del CCCB.

Per oltre trent’anni, Piero ha guidato il Club di Brendola con una dedizione instancabile, portando la sua passione ben oltre i confini comunali nel suo ruolo di responsabile di zona per la provincia di Vicenza e, per più mandati, componente del direttivo del Centro di Coordinamento. Ma i numeri e gli anni non bastano a raccontare chi è Piero. Lo raccontano i valori che ha sempre trasmesso: il culto del sacrificio, la lealtà e, soprattutto, quel profondo spirito di aggregazione che sa unire le persone dentro e fuori dal campo.

Ancora oggi, Piero è un punto di riferimento insostituibile e una presenza attiva per l’intera comunità di Brendola. Piero, questo premio è un grazie per averci insegnato che il tifo non è solo guardare una partita, ma costruire una famiglia.

Club Gruppo Fantasma Faenza

Ci sono legami che superano ogni confine geografico e resistono al passare del tempo. Oggi celebriamo un vero e proprio simbolo del nostro tifo: il Gruppo Fantasma di Faenza.

Nato nel lontano 1993 grazie alla visione, alla passione e al cuore di Massimo De Tomasi e dei suoi fratelli, questo gruppo ha scritto pagine importanti della storia dei Club biancorossi. Oggi il Gruppo Fantasma detiene un titolo d’onore assoluto: è il club affiliato al Centro di Coordinamento più storico tra tutti quelli situati fuori provincia. Il Gruppo Fantasma ha avuto l’enorme capacità di coinvolgere diversi tifosi biancorossi dell’Emilia-Romagna; anche grazie a questo Club, la nostra tifoseria si distingue per eccellenza. Vicenza è ovunque non solo per gli storici risultati sportivi, ma anche per la presenza territoriale dei nostri tifosi, da Faenza a Gela, da Milano a Londra.

Fare chilometri ogni settimana, superare la distanza e mantenere accesa la fiamma del tifo così lontano da casa non è da tutti. Richiede un amore immenso. Vogliamo ringraziarvi pubblicamente per il vostro incrollabile senso di appartenenza e per aver dimostrato che la distanza geografica si annulla quando si condivide la stessa fede. Grazie di esistere, Gruppo Fantasma, e grazie alla famiglia De Tomasi e a tutti i soci per aver dato vita a questo miracolo di passione e per aver tenuto alti i nostri colori in tutti questi anni con orgoglio e dedizione.