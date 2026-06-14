L’Under 16 del LR Vicenza in finale scudetto contro il Lecco venerdì a Santarcangelo

CALCIO GIOVANILE – Finale scudetto per l’Under 16 del L.R. Vicenza!

Battendo per 2-1 l’ Ascoli i biancorossi allenati da Andrea Rabito si sono qualificati per la sfida che assegnerà il tricolore di categoria in programma venerdì 19 Giugno, a Santarcangelo di Romagna, contro il Lecco, con inizio alle ore 18.

Nonostante il caldo torrido, in terra marchigiana, con una prestazione di carattere e spessore, gli Allievi nazionali riescono ad imporre il proprio gioco e il proprio ritmo, concretizzando la superiorità espressa in campo con il doppio vantaggio: le reti al 9′ di Tommaso Tartaglia e al 10′ di Giacomo Gamberini chiudono la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo l’Ascoli tenta di rientrare in partita, accorcia le distanze a metà ripresa grazie ad un’autorete, ma non trova il pareggio. Il Lane controlla l’ultimo quarto di gara e stacca il pass per l’ultimo atto di questa post season.