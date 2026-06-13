Nuovi spogliatoi per la palestra di ginnastica artistica al palasport di Vicenza

La palestra di ginnastica artistica ha a disposizione nuovi spogliatoi realizzati in una palazzina accanto al palasport di Vicenza di via Goldoni.

L’edificio è impreziosito da un murale realizzato da Osvaldo Casanova.

La struttura è stata inaugurata alla presenza del sindaco Giacomo Possamai, dell’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller, dell’assessore allo sport Leone Zilio, di Maurizia Toniolo, presidente dell’associazione sportiva SGV Umberto I 1875 e di Andrea Guzzon, presidente di ADS Gymnica Vicentina e consigliere della Federazione Ginnastica d’Italia – Comitato Regionale e di Osvaldo Casanova, autore del murale decorativo. Don Giuseppe Marangoni, parroco di Anconetta e di Santa Maria Ausiliatrice, ha benedetto la struttura. Erano presenti anche le giovani atlete e i giovani atleti delle due società.

“I nuovi spogliatoi dedicati alle società di ginnastica artistica sono finalmente pronti. Si conclude così un cantiere complesso, realizzato grazie ai fondi del Pnrr, che permette oggi alle società, alle atlete e agli atleti di avere a disposizione uno spazio moderno e funzionale, direttamente collegato alla palestra – ha detto il sindaco Giacomo Possamai -. Abbiamo però voluto cogliere questa occasione anche per lanciare un messaggio alla città. La nuova struttura, che oggi rappresenta l’ingresso principale dell’impianto, può raccontare ciò che accade al suo interno: l’impegno, la passione e i valori che lo sport trasmette ogni giorno a tante e tanti giovani. Per questo abbiamo affidato a Osvaldo Casanova la realizzazione di un intervento artistico che desse identità e riconoscibilità a questo spazio. Dopo il murale realizzato per il Conservatorio Pedrollo, inaugurato pochi giorni fa, anche qui l’arte diventa uno strumento per valorizzare un luogo pubblico. Crediamo infatti che sia importante realizzare strutture utili e moderne, ma anche capaci di dialogare con la città e di trasmettere un significato. Perché lo sport non è solo attività fisica: è crescita, comunità e condivisione”.

É intervenuto l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller: “I nuovi spogliatoi sono frutto di un lungo lavoro finanziato da fondi Pnrr e da risorse comunali per un importo di quasi un milione di euro che offrono finalmente uno spazio moderno, confortevole ed efficiente ai tanti atleti che frequentano la palestra di ginnastica artistica e ai loro allenatori. Il mio ringraziamento va ai tanti che vi hanno lavorato e che hanno portato a questo bellissimo risultato, in particolare al settore lavori pubblici del Comune di Vicenza”.

Ha poi spiegato l’assessore allo sport Leone Zilio: “È l’ennesimo lavoro Pnrr concluso e per noi è particolarmente significativo perché il Palazzetto dello Sport è uno dei principali impianti sportivi della città; nello stesso allenano numerose società sportive: due di basket, una di pallavolo, inoltre una palestra è utilizzata dall’Atletica Vicentina, dagli Amici dell’Atletica, dalla pallanuoto. Nella palestra di pugilato ci sono la Queensberry e la Cuba boxe. Infine nella palestra di ginnastica artistica, alle nostre spalle, abbiamo la Gymnica Vicentina e SGV Umberto I 1875. L’intervento su questi spazi è costante: l’anno scorso abbiamo chiuso il progetto sull’impiantistica e il riscaldamento a pavimento del palazzetto e abbiamo investito 300 mila euro per risolvere il problema delle infiltrazioni dal tetto. L’obiettivo è continuare a migliorare le strutture sportive della città per offrire agli atleti ambienti adeguati e confortevoli”.

Osvaldo Casanova ha descritto il murale è realizzato con stampe digitali su pannelli di dibond (alluminio composito), sagomati e montati sulla parete con collanti e viti di sicurezza: “Questo è un luogo di educazione attraverso lo sport; è il luogo dove si formano giovani atleti e i loro sogni e dargli un vestito è una gioia, un onore e una responsabilità. La scelta è quella di rappresentare la forza dei corpi e la leggerezza della ginnastica. La ginnastica è come la danza in cui i corpi sembrano volare, come se non avessero peso. Il colore è neutro, leggero come i sogni dei giovani atleti, e serve a non rendere eccessiva la decorazione lasciando lo spazio ai cerchi olimpici, obiettivo più nobile e più grande di chiunque faccia sport”.

Per i nuovi spogliatoi è stato previsto un accesso riservato in modo da rendere la palestra dedicata alla ginnastica artistica completamente autonoma; di conseguenza gli spogliatoi del palazzetto sono ritornati ad essere ad uso esclusivo degli atleti che frequentano questa struttura.

Il lavoro ha comportato l’ampliamento dell’originario edificio (la palestra di ginnastica artistica esistente), con la costruzione di nuovo locali spogliatoio nello spazio posto a sud dell’area, in adiacenza con la palestra di ginnastica artistica: unico spazio disponibile essendo il lato ovest, su viale Ferrarin, già costruito per tutta la sua lunghezza. La superficie coperta è pari a 185 metri quadrati.

All’interno del nuovo volume sono presenti tre spogliatoi per le atlete, gli atleti e gli arbitri, tutti dotati di docce e bagni accessibili, oltre ad altri spazi funzionali alla presenza delle società sportive che utilizzano la palestra. L’edificio è realizzato secondo le più recenti disposizioni in materia di efficienza energetica e sostenibilità con grande attenzione all’isolamento termico e alle trasmittanze degli elementi edilizi che lo compongono, oltre alla presenza delle più aggiornate dotazioni impiantistiche, compresa la ventilazione meccanica controllata, a garanzia del massimo comfort per gli atleti. Sono state sistemate anche le pertinenze scoperte con il mascheramento delle unità di trattamento aria del Palazzetto dello Sport, la predisposizione di un importante impianto di supervisione che controllerà non solo gli impianti meccanici degli spogliatoi, ma di tutto il Palazzetto e l’aggiornamento delle dotazioni impiantistiche di prevenzione incendi del Palazzetto dello Sport.

I lavori hanno visto anche la riqualificazione degli spazi interni della palestra per la ginnastica artistica.

Sono stati investiti 950.000 euro, finanziati per 850.000 da fondi Pnrr relativi alla Rigenerazione urbana. e per 100.000 da fondi propri del Comune di Vicenza.