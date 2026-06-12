Sabato 20 giugno in Piazza Castello il ring della “Boxing night 2”

PUGILATO – Sabato 20 giugno torna “Boxing night 2”, una serata di sport e spettacolo che dalle 19 animerà piazza Castello. L’evento, patrocinato dal Comune, è organizzato dalle società sportive CubaBoxe, Mai Domi e Queesberry. In programma ci sono incontri di boxe, con atleti dalle categorie giovanili e anche pugili di esperienza, e spettacoli di danza e pole dance.

L’evento è stato presentato a Palazzo Trissino dall’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio, da Paola Michielin, presidente di CubaBoxe Vicenza, Fulvio Marchesini, presidente della Mai Domi Vicenza, e Jesus Solano, tecnico titolare della CubaBoxe Vicenza.

“Dopo il successo della prima edizione, la Boxing night torna ad animare piazza Castello – ha sottolineato l’assessore Leone Zilio -. Siamo molto felici di patrocinare questo evento, grazie al quale la boxe torna in centro storico. Ringrazio le società che hanno proposto questa serata, che ha una duplice valenza. Si inserisce infatti nel percorso avviato per animare piazza Castello. Dopo la partecipazione di centinaia di giovani al djset organizzato dal collettivo èOra nell’ex edicola della piazza, aspettiamo quindi un pubblico numeroso alla Boxing night di sabato 20 giugno. Anche in questo caso, inoltre, la serata è il frutto della sinergia tra più società sportive, che hanno collaborato insieme per realizzare un’iniziativa per la città. Si tratta di un metodo che come amministrazione stiamo valorizzando molto in vari ambiti sportivi, dal running al tennis”.

L’evento avrà inizio alle 19 con uno spettacolo di danza a cura della Smove hip hop school, che vedrà protagoniste cinque giovani ballerine impegnate in coreografie hip hop e commercial.

A seguire si svolgeranno gli incontri di boxe, a partire dalle categorie giovanili con attività di sparring-io, una specifica attività ludico-sportiva e propedeutica promossa dalla Federazione pugilistica italiana. Saranno coinvolte le categorie Canguri (9–10 anni) e Allievi (11–12 anni). Gli incontri si svolgeranno rispettivamente sulla distanza di 2 riprese da 1 minuto per i Canguri e 3 riprese da 1 minuto per gli Allievi.

Si proseguirà con l’attività agonistica, a partire dalla categoria Under 15 (13–14 anni), con incontri sulla distanza di 3 riprese da 1 minuto e 30 secondi, per poi passare agli Under 17 con 3 riprese da 2 minuti, fino ad arrivare alle categorie Under 19 ed Elite (maggiorenni), che disputeranno incontri su 3 riprese da 3 minuti.

La serata prevede inoltre match di rilievo con pugili di esperienza, che garantiranno uno spettacolo di alto livello. In particolare, gli ultimi due incontri, uno maschile e uno femminile, vedranno protagonisti Gianluca Lema (CubaBoxe Vicenza) contro Jacopo Tarantino (Rovereto Boxe) e Marisa Ferrara (Mai Domi Vicenza) contro Ylenia Pileri (Phoenix Padova)

Un ulteriore incontro di grande interesse, prima della pausa, sarà quello tra Leonardo Campana (CubaBoxe Vicenza) e Riccardo Bosello (Mapuche Team Padova).

Durante la pausa, indicativamente verso le 21, è previsto un ulteriore spettacolo di pole dance, con la partecipazione di tre atlete agoniste di livello internazionale: Petra Veronese (20 anni), Zoila Solano (18 anni) e Anais Blal (15 anni).

La serata sarà presentata dalla conduttrice Elena Frigo.