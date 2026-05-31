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1 Giugno 2026

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L’Ubroker Bassano “corsaro” a Trissino nel primo atto delle finali scudetto

di Redazione0317
Joao Almeida e Patricio Ipinazar (ph. Veronica Preto)

 

HOCKEY PISTA – Un’incredibile serie di emozioni al PalaDante di Trissino nella prima gara delle finali scudetto con il derby tutto berico tra Hockey Trissino e Hockey Bassano 1954!

Gara dai due volti, con un buon inizio a favore dei padroni di casa che si portano in vantaggio con Gavioli. Gli ospiti, però, capovolgono il risultato grazie a Giuliani e Scuccato, ma al 50° minuto il tiro di Malagoli pareggia i conti. Ai rigori l’Ubroker segna gli unici due gol, con Pozzato e Scuccato, per l’apoteosi dei tifosi bassanesi.

Mercoledì 3 giugno è in programma gara2 al PalaUbroker con inizio alle ore 20.45!

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