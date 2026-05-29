Da atleti a cittadini: sport, scuola e lavoro fanno rete con Atletica Pedemontana Veneta



Favorire l’inclusione sociale di ragazze e ragazzi appartenenti a nuclei familiari svantaggiati, grazie all’atletica leggera, secondo le finalità del Bando “Sport e Cultura per Includere” emanato nel 2025 dalla Fondazione Cariverona, con percorsi atletici gestiti nel contesto dei sodalizi consorziati in APV.

Per gli studenti delle superiori si affiancherà un percorso di formazione/orientamento formativo, professionale, linguistico e culturale, attraverso l’inserimento nell’innovativo ecosistema territoriale per il lavoro “Giovani-Imprese” gestito da Atletica Pedemontana Veneta (APV) con i partners strategici Job Italia (Agenzia Per il Lavoro), Wall Street English (rafforzamento e certificazioni inglese) e EuroCultura (esperienze formative all’estero).

L’iniziativa é stata presentata questa mattina nella sede della Provincia di Vicenza.

Il resoconto completo nel numero di Sportvicentino in edicola da sabato 13 giugno!