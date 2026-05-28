Andrea Verona al Panathlon: una serata con il campione del mondo di enduro

Una serata speciale al Panathlon Club: mercoledì 27 maggio il club ha aperto le porte ad Andrea Verona, otto volte campione del mondo di enduro. A soli 27 anni, il pilota vicentino è oggi al primo posto nella sua categoria e secondo nell’assoluta mondiale — numeri che da soli basterebbero a raccontare un talento fuori dal comune.

La serata si è aperta con i saluti del presidente Marco Meletti e con la cerimonia di benvenuto per i nuovi soci Julio Valentín González e Bruno Cerin.

Prima dell’ospite principale, Massimo Giammetta — presidente della Onlus promotrice — ha presentato l’iniziativa “Run4Hope”, una staffetta benefica di 8 giorni che attraversa tutte le regioni d’Italia unendo sport e solidarietà. I fondi raccolti quest’anno sono destinati alla ricerca sulla fibrosi cistica. Il club ha ufficialmente sposato la causa, invitando i soci a partecipare alla Charity Dinner del 24 giugno a Villa Coltellina, il cui intero ricavato andrà alla Fondazione per la ricerca.

Il momento centrale della serata è stata l’intervista ad Andrea Verona, condotta da Emiliano Barban e Lorenzo Padoan, che lo hanno guidato attraverso carriera, allenamento e tecnica. Il campione ha raccontato il recente weekend in Finlandia, doppia vittoria in categoria E2, primo posto il sabato e secondo la domenica nell’assoluta, e ha spiegato con chiarezza la natura di una disciplina ancora poco conosciuta al grande pubblico: gare da 6-7 ore su percorsi naturali, con prove speciali a tempo e trasferimenti, simili nel format a un rally automobilistico.

La serata si è conclusa con la premiazione del campione e dando il prossimo appuntamento del club è fissato per il 1° luglio.

L’articolo completo con tutti i dettagli della serata sarà pubblicato su SPORTVicentino, in edicola il 13 giugno.