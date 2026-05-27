Al Challenger Città di Vicenza Travaglia avanti secondo pronostico

Avanza tra gli applausi e il tifo degli sportivi vicentini la coppia italiana formata da Alessandro Battiston e Luca Castagnola, vincitori per 6-4, 6-3 sull’olandese Mats Hermans e Giorgio Ricca

Continua a ben impressionare la testa di serie numero uno del singolare Stefano Travaglia che ha superato per 6-4 6-2 il tedesco Henri Squire. “Nel primo set – ha dichiarato – i suoi colpi piatti su questa terra abbastanza veloce mi hanno costretto un po’ sulla difensiva, ma devo dire che ho retto bene. Nel secondo set tanti break ma mi sentivo sempre molto solido dal fondo e anche saputo gestire bene le forze fisiche e mentali che con questo caldo sono molto importanti”.