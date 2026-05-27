Al Challenger Città di Vicenza Travaglia avanti secondo pronostico

TENNIS – Approdano a metà settimana gli Internazionali Città di Vicenza – Trofeo FL Service in una giornata dedicata principalmente ai doppi ma con qualche preziosa indicazione anche sul torneo di singolare.
Avanza tra gli applausi e il tifo degli sportivi vicentini la coppia italiana formata da Alessandro Battiston e Luca Castagnola, vincitori per 6-4, 6-3 sull’olandese Mats Hermans e Giorgio Ricca
Continua a ben impressionare la testa di serie numero uno del singolare Stefano Travaglia che ha superato per 6-4 6-2 il tedesco Henri Squire. “Nel primo set – ha dichiarato – i suoi colpi piatti su questa terra abbastanza veloce mi hanno costretto un po’ sulla difensiva, ma devo dire che ho retto bene. Nel secondo set tanti break ma mi sentivo sempre molto solido dal fondo e anche saputo gestire bene le forze fisiche e mentali che con questo caldo sono molto importanti”.
[1] Stefano Travaglia – Henri Squire 6-4, 6-2
Remy Bertola (SUI) – Manas Dhamne (IND) 6-3, 6-4
[4] Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow (POL) – Yu Hsiou Hsu (TPE) / Li Tu (AUS) 6-4, 6-2
Campo Centrale – start 11:00
Followed By
Yu Hsiou Hsu (TPE) vs [Q] Mika Brunold (SUI)
[WC] Jacopo Vasami (ITA) vs [Q] Tommaso Compagnucci (ITA)
Not Before 15
Pol Martin Tiffon (ESP) vs [3] Joel Schwaerzler (AUT)
Not Before 18
[5] Chun-Hsin Tseng (TPE) vs Lautaro Midon (ARG)
Campo 1 – start 12:30
[WC] Alessandro Battiston (ITA) / Luca Castagnola (ITA) vs Erik Grevelius (SWE) / Adam Heinonen (SWE)
Jarno Jans (NED) / Thijmen Loof (NED) vs [4] Sergio Martos Gornes (ESP) / Szymon Walkow (POL)
[1] JiSung Nam (KOR) / Patrik Niklas-Salminen (FIN) vs Remy Bertola (SUI) / Francesco Forti (ITA)
Not Before 17
[3] Tim Ruehl (GER) / Mick Veldheer (NED) vs Bruno Pujol Navarro (ESP) / Benjamin Winter Lo