Le 48 squadre del Mundialito 2026 pronte a sfilare per il centro storico di Vicenza

CALCIO GIOVANILE – Il centro storico di Vicenza si trasformerà venerdì pomeriggio in un grande palcoscenico… mondiale. Oltre mille bambini prenderanno parte alla sfilata inaugurale della 10ª edizione del Mundialito, il torneo di calcio giovanile che dal 1990 porta a sfidarsi nel capoluogo berico centinaia di giovani calciatori da tutto il territorio.

Protagoniste dello spettacolo saranno le 48 squadre di Pulcini — bambini tra gli 8 e i 10 anni — che sfileranno indossando le maglie con i colori delle nazionali partecipanti ai prossimi Campionati del Mondo, ciascuna con la propria bandiera. Un fiume di colori che rappresenterà simbolicamente tutti i continenti del calcio mondiale, per le strade di una città patrimonio dell’UNESCO.

Il corteo prenderà il via alle 17.45 da viale Roma e percorrerà Porta Castello, Corso Palladio e contra Santa Barbara fino ad arrivare in piazza dei Signori, dove le squadre si schiereranno davanti alla loggia del Capitaniato.

In piazza dei Signori, sul palco, saranno esposte la Coppa Italia Femminile e la Coppa del Mundialito. Alla cerimonia sarà presente Attilio Matarazzo, direttore Marketing della Serie A Women, che prenderà la parola per illustrare il valore di questa collaborazione tra il calcio femminile di vertice e il movimento giovanile del territorio.

La cerimonia ufficiale alle 18.30 vedrà gli interventi di Leone Zilio (assessore allo Sport del Comune di Vicenza), Michele Nicolin (responsabile settore giovanile LR Vicenza), Giuseppe Ruzza (presidente LND Comitato Regionale Veneto), Francesco Rizzato (delegato FIGC di Vicenza), del responsabile del settore femminile FIGC e di Attilio Matarazzo (Direttore Marketing Serie A Women), Paola Ambrosetti (Direttore di SPORTVicentino, testata che organizza il torneo), Nicola Maccà (Presidente dell’Altair, società organizzatrice) e Francesca Cremaro (responsabile Marekting, Centrale del Latte di Vicenza).

Il torneo — main sponsor La Centrale del Latte di Vicenza — coinvolge quest’anno 48 squadre suddivise in due categorie: Pulcini 2015 e Misti (24 squadre) e Pulcini 2016 (24 squadre). Le qualificazioni si disputeranno nei campi cittadini fino al 29 maggio, con le finali allo Stadio Romeo Menti domenica 7 giugno a partire dalle ore 15.30.

Il Mundialito è parte di un sistema di eventi dedicato al calcio giovanile che coinvolge quest’anno oltre 310 squadre tra il torneo principale — la 51ª Coppa Città di Vicenza MAGIS, con 266 formazioni — e il Mundialito stesso. Le finali di entrambe le manifestazioni si terranno allo Stadio Menti il 6 e 7 giugno 2026.

Programma — Piazza dei Signori

17:20 Ritrovo squadre in viale Roma / Esedra Campo Marzo — divise nazionali e bandiere

17:45 Partenza sfilata — circa 1.000 bambini in corteo per il centro storico

18:15 Arrivo corteo in Piazza dei Signori — posizionamento davanti alla loggia del Capitaniato

18:30 Cerimonia inaugurale — interventi delle autorità

18:45 Fine cerimonia