La Masia conquista la Coppa Anni in rimonta sull’Agno Dioniso

ACB LA MASIA SSDARL – De Benedetti Nicolo, Fofana Oumar, Bedin Sebastiano, Farinon Enrico (V. Cap.), Sanson Ettore (Cap.), Fracasso Nicolo, Daigni Klou Appolinair, Savoiani Davide Roman, Brugnaro Pietro, Pelizzari Lorenzo, Mazzocco Alessio. A disposizione: Bedin Alberto, Maran Cristiano, Ziggiotto Giacomo, Nardi Nicolo, Cimmino Marco, Biley Kroha Narcisse, Figari Andrea, Cola Edoardo, Beltrame Gino. Allenatore: Dardano Christian. Allenatore in seconda: Mazzocco Emanuele. Dirigente Accompagnatore: Federica Fortunato. Massaggiatore: Vanzo Daniele

A.S.D. Agno Dioniso – Cailotto Samuele, Veriani Kevin, Nardi Andrea, Prospero Pietro (V. Cap.), Cracco Giacomo, Carollo Raoul, Fracaro Marco, Tida Victor, Costa Nicola, Ugolin Riccardo (Cap.), Miotti Matteo. A disposizione: Tibaldo Alessandro, Diddoro Federico, Bushati Rudi, Cambiolo Andrea, Sabadin Pietro, Povolo Simone, Pretto Giovanni, Caichiolo Federico, Sinico Melese. Allenatore: Vukovic Rade. Allenatore in seconda: Artuso Fabio. Dirigente Accompagnatore: Narciso Giuseppe. Massaggiatore: Meneghetti Christian.

Arbitro: Gasparoni Niccolò. AA1: Hoxha Loris, AA2: Maccà Gaetano di Schio

L’ACB La Masia conquista la Finale di Coppa di Terza Categoria – Trofeo Gianmauro Anni superando l’Agno Dioniso per 2-1 al termine di una sfida intensa e combattuta.

L’avvio sorride alla squadra di mister Vukovic che passa in vantaggio nelle prime fasi di gara con Matteo Miotti, bravo a sfruttare un’incertezza della retroguardia avversaria per firmare l’1-0.

Nella ripresa La Masia cresce con il passare dei minuti e, prima pareggia con Mazzocco e poi si porta in vantaggio.

Nel finale l’Agno resta anche in dieci uomini per l’espulsione di Cracco al 43’ della ripresa. Al triplice fischio può partire la festa de La Masia che aggiunge così il secondo trofeo stagionale alla propria bacheca.

Da segnalare anche il grande colpo d’occhio sugli spalti, con tifoserie calde e rumorose che hanno colorato e accompagnato la serata dall’inizio alla fine.