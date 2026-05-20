Torna il grande tennis in città con il Challenger Città di Vicenza



TENNIS – Dal 24 al 31 maggio 2026 Vicenza tornerà a essere protagonista del grande tennis internazionale. Sui campi di Tennis Palladio 98 andrà in scena la XIX edizione degli “Internazionali di Tennis – Città di Vicenza”, torneo che celebra quest’anno l’undicesima partecipazione al circuito ATP Challenger Tour. L’evento sportivo è stato presentato in Sala degli stucchi, a Palazzo Trissino, dall’assessore allo sport Leone Zilio, dal vice presidente della Fitp Gianni Milan e dal direttore del torneo Enrico Bettini.

“Siamo felici di essere qua oggi per annunciare anche quest’anno la nuova edizione di un un evento così importante nel panorama tennistico veneto e italiano – le parole dell’assessore Zilio -. Come tutti sappiamo il tennis nel nostro Paese sta conoscendo un periodo d’oro e la popolarità di questo sport è in continua crescita, soprattutto tra i giovani e giovanissimi. Come Comune siamo dunque contenti di ospitare i tanti atleti e atlete, oltre agli appassionati, che parteciperanno agli Internazionali di tennis Città di Vicenza: siamo certi che, anche quest’anno, questo torneo sarà un grande successo e una magnifica festa sportiva”.

“Abbiamo sempre mantenuto questa politica – spiega il direttore Bettini – perché, grazie al sostegno del Comune di Vicenza e della FITP, desideriamo che gli Internazionali di Tennis – Città di Vicenza continuino a essere un regalo per tutti gli appassionati veneti di questo sport. Siamo molto soddisfatti della longevità di questa manifestazione, che ogni anno porta a Vicenza alcuni dei giocatori più talentuosi del circuito, anche grazie al supporto della Federazione, impegnata a mettere in vetrina i giovani più interessanti e a offrire loro l’opportunità di misurarsi con il tennis internazionale. Gli Internazionali continueranno così ad attrarre un pubblico numeroso e a valorizzare un circolo storico come il nostro, attivo nel cuore della città. Vorrei infine ringraziare le numerose aziende che hanno scelto di legare la propria immagine al nostro challenger: non solo per la visibilità che esso garantisce a livello mediatico e di pubblico, ma anche – e soprattutto – per i valori che il tennis sa trasmettere: passione, impegno, costanza e determinazione”.

Nel corso degli anni, la manifestazione si è affermata come una tappa di riferimento per il tennis italiano e internazionale, capace di accogliere e valorizzare alcuni tra i talenti più brillanti del circuito. Sulla terra rossa di contrà della Piarda sono passati atleti oggi riconosciuti ai massimi livelli: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori, Matteo Arnaldi e il capitano Filippo Volandri. Quasi tutti gli atleti che hanno contribuito ai recenti successi azzurri in Coppa Davis hanno disputato il torneo, una tappa importante di un percorso che li ha accompagnati verso l’élite del tennis mondiale. Accanto a loro, gli annali annoverano numerosi altri nomi di prestigio e amatissimi dal pubblico: Marin Cilic, Andrey Rublev, Karen Khachanov, Andreas Seppi, Luciano Darderi, Andrea Pellegrino, Paolo Lorenzi, oggi direttore degli Internazionali BNL d’Italia, Luca Nardi, Filip Krajinovic, Marton Fucsovics, Hugo Dellien.

Grazie al sostegno di FL Service, dei numerosi sponsor e partner del territorio, alla collaborazione con il Comune di Vicenza e con la FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, l’edizione 2026 potrà contare su un montepremi di 107.000 dollari e sarà l’unico torneo Challenger in programma in Veneto.

Un risultato di particolare valore, reso ancora più significativo dalla scelta, confermata anche quest’anno, di mantenere l’ingresso gratuito per tutta la settimana del torneo. Con una tradizione consolidata, un’ identità profondamente legata a Vicenza e una vocazione internazionale sempre più marcata, gli Internazionali di Tennis – Città di Vicenza si preparano dunque a scrivere un nuovo capitolo della propria storia, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi del calendario tennistico nazionale., confermandosi tra gli appuntamenti più attesi del calendario tennistico nazionale.

Ad illustrare con alcuni numeri il momento d’oro del tennis italiano il vice presidente della Fitp Gianni Milan, reduce da un’edizione da record del Master 1000 di Roma che ha fatto registrare il successo di Jannik Sinner nel singolare e di Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

In realtà i risultati del Foro Italico sono soltanto la consacrazione di un lavoro partito da lontano, agli inizi degli anni Duemila, che oggi ha consolidato in maniera importante i risultati: basti pensare agli oltre 420.000 spettatori paganti a fronte di meno di 68.000 che si registravano agli inizi della presidenza di Angelo Binaghi, a capo di una grande squadra.

Un fenomeno tennis sempre più esplosivo con importanti investimenti in tante regioni a cominciare da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio. E il Veneto?

“Nel 2028 potrebbe arrivare un torneo in erba in calendario a giugno – ha rivelato Milan -. In realtà ci sono altri intenzionati ad ospitarlo: occorrono investimenti importanti da parte dei privati, ma anche della Regione Veneto. Con il presidente Stefani avrò a breve un incontro per capire se ci possono essere le sinergie indispensabili per organizzare anche da noi un grande evento, con importanti ricadute a livello economico e mediatico”.