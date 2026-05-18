Coppa Città di Vicenza e Mundialito tornano in campo con numeri da record

CALCIO GIOVANILE – Numeri record, entusiasmo alle stelle e una grande squadra al lavoro per trasformare i sogni di tantissimi giovani in realtà. Questo è il biglietto da visita della 51esima Coppa Città di Vicenza: l’evento è stato presentato a Palazzo Trissino dall’assessore allo sport Leone Zilio e dai rappresentanti delle numerose realtà coinvolte per l’organizzazione.

“La Coppa Città di Vicenza e il Mundialito sono due appuntamenti ormai consolidati per il calcio giovanile del nostro territorio – le parole dell’assessore Zilio -. I numeri parlano chiaro: la coppa ha superato il traguardo del mezzo secolo di vita, arrivando alla 51esima edizione, e anche il Mundialito è diventato un evento importante e atteso. Lo dimostrano i numerosi bambini e ragazzi che, anno dopo anno, hanno partecipato alle varie edizioni del torneo. Il Comune è dunque sempre felice di ospitare le finali di questi grandi eventi sportivi tra le mura dello stadio Menti”.

Lo storico torneo di calcio giovanile, ideato a metà degli anni Sessanta, dalla fine di aprile è tornato in campo con oltre 270 squadre, suddivise in due categorie: l’agonistica, riservata ad Allievi e Giovanissimi, sia provinciali che regionali, e l’attività di base, dedicata ai più piccoli, Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. Per i Pulcini è prevista, in realtà, una manifestazione a parte, il Mundialito, in cui le formazioni iscritte porteranno nomi abbinati alle nazionali che parteciperanno ai prossimi Campionati del Mondo. Questo pomeriggio, a Casa Vicenza, è in programma il sorteggio mentre venerdì 22 maggio dalle 18 ci sarà la coreografica sfilata per le vie del centro storico con arrivo in piazza dei Signori.

Ad affiancare le due manifestazioni c’è anche il Trofeo STAR riservato alle squadre B delle categorie Allievi e Giovanissimi e alle formazioni Esordienti non qualificate per la seconda fase della Coppa Città del Vicenza: le finali si giocheranno al campo di via Calvi con l’organizzazione dell’USD Altair nel fine settimana del 12-13-14 giugno.

Al di là dell’aspetto prettamente sportivo, questi tornei sono un’importante vetrina per dare visibilità al calcio giovanile provinciale all’insegna dei valori più autentici, nel massimo rispetto delle regole, degli avversari, degli arbitri e del fair-play. In cabina di regia nell’organizzazione c’è una squadra composita e collaudata: il Comune di Vicenza con l’assessorato allo sport, SPORTvicentino, l’USD Altair, la Delegazione FIGC di Vicenza, le sezioni AIA di Vicenza, Schio e Bassano, Giuseppe Sammarco e Lane For All.