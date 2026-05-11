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12 Maggio 2026

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Scuderia Palladio Historic alla conquista della Targa Florio

di Redazione0118

Due equipaggi biancorossi in Sicilia per il terzo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, tra riscatto e prima volta sulle Madonie

Archiviati con risultati alterni i primi due round del Tricolore Rally Storici, per la Scuderia Palladio Historic è in arrivo un nuovo stimolante appuntamento: l’imminente Targa Florio Historic Rally, in programma a Palermo da giovedì 14 a sabato 16 maggio.

Il riscatto di Bianco–Barbiero

Deciso a voltare subito pagina dopo il passo falso del Costa Smeralda, Riccardo Bianco risale sulla Porsche 911 SC Gruppo 4 con Matteo Barbiero al suo fianco. L’obiettivo è trarre il massimo da una gara dal sapore unico, consapevoli che i forti piloti locali non concederanno sconti sulle strade delle Madonie.

Prima volta per Salvini–Tagliaferri

Arriva invece con ritrovato ottimismo il duo toscano Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, reduci dal successo di Arezzo. Per entrambi è la prima partecipazione a un rally che è parte della storia dell’automobilismo mondiale: uno stimolo in più per dare il massimo su prove speciali inedite e impegnative. Il coefficiente maggiorato da 1,5 potrebbe rivelarsi determinante nella rincorsa al titolo.

Il programma: otto prove speciali totali — sei il venerdì e due il sabato — per 111,50 chilometri cronometrati.

Nel frattempo: Rally Benaco e Levico–Vetriolo

Lo scorso fine settimana, al Rally Benaco nel Veronese, l’Alfa Romeo Alfetta GTV6 di Antonio Regazzo e Mauro Peruzzi ha tagliato il traguardo settima assoluta, seconda di 3° Raggruppamento e prima di classe. Meno fortunati Renato e Nico Pellizzari, al debutto con la nuova Ford Escort RS Gruppo 4: il cedimento del motore a una prova dal termine ne ha decretato il ritiro.

Tornando al sabato 2 maggio, alla cronoscalata Levico–Vetriolo “PAC” ha portato la sua Lola T590 Ford al quinto posto assoluto, terzo di 3° Raggruppamento e vincitore di classe.

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