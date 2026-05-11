Giovedì 14 maggio un convegno sul contratto di lavoro sportivo

Seminario aperto al pubblico, Giovedì 14 maggio 2026, ore 14:00–15:30 Vicenza, Complesso Universitario di Viale Margherita 87 – Aula VM2, per esplorare l’evoluzione del diritto del lavoro nel mondo dello sport, dalla sua genesi storica fino alle sfide poste dalla recente giurisprudenza europea sul caso Diarra.

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche e il Dipartimento di Management dell’Università di Verona organizzano un seminario dedicato al contratto di lavoro sportivo, nell’ambito del corso di Diritto privato per le attività sportive della laurea magistrale in Management delle Attività Sportive Innovative e Sostenibili.

L’incontro, introdotto dal professor Mauro Tescaro — docente di Diritto privato e direttore del corso post lauream in “Contratti per l’impresa” — affronterà il tema da un duplice punto di vista: le radici storiche dell’istituto e le tensioni attuali generate dall’applicazione delle norme FIFA ai trasferimenti internazionali.

La prima relazione è affidata all’avvocato Antonino De Silvestri, Decano dei giuristi sportivi e insignito della Stella d’Oro al merito del CONI, che ripercorrerà le origini del lavoro sportivo e il lungo cammino che ha portato al riconoscimento giuridico della figura del lavoratore sportivo in Italia.

La seconda relazione sarà tenuta dall’avvocato Vittorio Rigo, del Foro di Vicenza e vice-coordinatore regionale dell’AIAS (Associazione Italiana Avvocati dello Sport). Al centro dell’intervento, l’articolo 17 del Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori e la sua compatibilità con il diritto dell’Unione Europea. La sentenza C-650/22 della Corte di Giustizia UE sul caso Diarra — che ha rimesso in discussione il principio della stabilità contrattuale nel calcio internazionale — sarà analizzata nei suoi risvolti pratici e nelle implicazioni per il futuro del settore.

Il dibattito sarà animato dalle professoresse Sara Scola e Silvia Bonetti, docenti del corso di Diritto privato per le attività sportive presso l’Università di Verona.

Il seminario è aperto al pubblico. Per informazioni: sara.scola@univr.it – silvia.bonetti@univr.it