Atletica Vicentina campione regionale: doppietta confermata

A San Biagio di Callalta i biancorossi difendono i titoli del 2025 vincendo sia la classifica maschile che quella femminile. Bance firma il bis nei 200, Boschetto vola nel martello. Assindustria Sport sul podio in entrambe le categorie

La doppietta

Vicenza regna sul Veneto under 18. Ai campionati regionali allievi di società a San Biagio di Callalta, l’Atletica Vicentina ha conquistato entrambi i titoli — maschile e femminile — replicando esattamente quanto fatto l’anno scorso a Vittorio Veneto. In un weekend che ha visto quasi 1500 atleti in rappresentanza di 53 club, i biancorossi si sono imposti con autorità: 9128 punti tra gli uomini, 9500 tra le donne.

Maschile: Vicentina prima, Assindustria Sport sul podio

In campo maschile l’Atletica Vicentina ha chiuso in testa con 9128 punti, davanti a Trevisatletica (8409) e Assindustria Sport (8369), anch’essa società vicentina. Un terzo posto che vale come secondo podio consecutivo per la formazione berica nella categoria. Da segnalare la vittoria nel martello di Filippo Pappacoda (Atl. Vicentina) con 51,37 m.

Femminile: Vicentina prima, Assindustria Sport di nuovo sul podio

Ancora più netto il dominio nella classifica femminile: 9500 punti per l’Atletica Vicentina, seconda le Fiamme Oro Padova (9185), terza Assindustria Sport (9062). Altra medaglia vicentina, altro podio. La giornata di domenica, parzialmente disturbata dal maltempo, ha regalato la vittoria di Kalidjatou Bance nei 200 metri con 24”99: un bis d’autore per la sprinter biancorosso che aveva già dominato i 400 il giorno prima. Da applausi anche la prova di Beatrice Boschetto (Atletica Pedemontana Veneta) che nel martello allieve ha firmato 49,26 m vincendo la gara. Secondo posto negli 800 per Viola Zampese (Atl. Schio) con 2’15”30.

Il prossimo fine settimana, ancora in Veneto, riflettori puntati sulla fase regionale dei Campionati Italiani Assoluti di società: gli uomini in pista a Conegliano, le donne a Vittorio Veneto. Prima volta che l’evento si sdoppia in Veneto.