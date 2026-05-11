Atletica Pedemontana, la provincia di Vicenza vola: pass italiani a raffica

Giambellini padrone della velocità veneta, Rigodanzo e Pretto staccano il biglietto per i tricolori, la 4×100 junior targata Schio-Cassola si qualifica agli italiani U20 e Orso brilla nelle multiple

Atletica Leggera

Giambellini padrone della velocità veneta, Rigodanzo e Pretto staccano il biglietto per i tricolori, la 4×100 junior targata Schio-Cassola si qualifica agli italiani U20 e Orso brilla nelle multiple

A Scorzé Davide Giambellini ha dominato la velocità regionale firmando la doppietta nel meeting: 10”71 nei 100 metri e 21”24 nei 200, misura che gli vale il minimo per i campionati assoluti. Lo sprinter del bacino Arzignano–Ovest Vicentino ha confermato il ruolo di riferimento della velocità veneta, già consolidato nel 2025.

Rigodanzo: minimo italiani junior nel peso (nonostante l’infortunio)

Alla prima apertura regionale di Lonigo, Anita Rigodanzo si è messa in evidenza nel lancio del peso da 4 kg: 11,45 metri al primo tentativo, ben oltre il minimo per i campionati italiani junior (10,65 m). Risultato ancora più significativo perché ottenuto con un infortunio muscolare subito nelle fasi iniziali della gara, dopo l’ottavo posto colto nella finalissima tricolore indoor. Nonostante il problema fisico si è cimentata anche nel disco, chiudendo quinta tra le juniores con 32,24 m.

Pretto: minimo italiani U18 nel triplo

Sempre a Scorzé, l’allieva arzignanese Zoe Pretto ha conquistato il minimo per i campionati italiani under 18 nel salto triplo con la misura di 11,45 m.

La 4×100 junior vola agli italiani U20

Ai campionati regionali staffette di Abano grande protagonista la 4×100 junior composta da Dall’Alba (Schio), Caregnato, Piccolotto e Pellanda (Cassola): 43”46, minimo per gli italiani U20 centrato chiudendo secondi di categoria e decimi assoluti. Ottima anche la 4×100 allieve cassolese con Lauria, Orso, Vial e Battaglia in 51”75. Da segnalare l’ennesima prova di carattere di Aida Valente nella 4×400, preziosa nel trascinare le compagne più giovani.

Orso quinta ai regionali multiple con pass tricolore

Al campionato regionale di prove multiple a San Donà di Piave, Veronica Orso (Cassola) ha chiuso quinta con 4911 punti, staccando il pass per i campionati italiani allieve. In evidenza il nuovo personale sugli ostacoli (100hs in 14”89), il 26”43 sui 200 e il 2’26”70 sugli 800. Tredicesima Giovanna Maria Vial, che si è distinta soprattutto nell’alto con 1,56 m. Le due multipliste saranno ora al servizio della squadra allieve ai CDS e troveranno spazio anche nella compagine assoluta a metà mese.

Boschetto: martello da protagonista

L’allieva arzignanese Beatrice Boschetto ha firmato ottime prestazioni nel martello allieve (3 kg): vittoria a Brescia con 46,66 m — prestazione che la avvicina sensibilmente al minimo per gli italiani di categoria — e argento nel meeting di Banca Prealpi a Conegliano con 45,32 m. A Lonigo aveva già messo a referto un bel 23,10 m nel disco, quinto posto tra le under 16 del 2010.

Novatletica Schio: Fontana e Addondi nel giavellotto

A Conegliano, nel meeting di Banca Prealpi del 25 aprile, buone prove per le due allieve scledesi nel giavellotto da 500 g: Marta Fontana undicesima con 27,20 m e Sara Addondi tredicesima con 26,17 m.

Fongaro di ritorno: ai Ludi del Bo (Este) è tornata in gara Giulia Fongaro, già maglia azzurra agli europei juniores 2023. La sprinter arzignanese, che da due anni lavora per recuperarsi da un grave infortunio, ha chiuso seconda sui 100 m in 12”29 — un segnale incoraggiante per la stagione.

Gli altri risultati vicentini in evidenza

A Lonigo buona prova di Guglielmo Caregnato nei 200 (22”68, migliore tra gli juniores) e di Giovanna Maria Vial nel salto in lungo (4,70 m, terza tra le 2010). A Conegliano Caregnato è settimo nei 400 in 51”08 e Orso entra nella top 10 del lungo con 4,88 m. Ai Ludi del Bo da segnalare Jacopo Pellanda 19° sui 200 in 22”75, il 5,90 m di Jacopo Pretto nel lungo (16°) e il giovanissimo Elia Campagnolo 16° nel giavellotto con 30,81 m.