Amatori Rugby Vicenza U14: 6º posto su 42 squadre al Torneo di Treviso

I biancorossi dominano il girone del sabato, sfiorano la rimonta contro Benetton e si arrendono ai Falcons di Dubai solo all’ultimo. Un weekend che conferma la crescita di squadra

Il 4º Torneo Internazionale Città di Treviso, organizzato da Benetton Rugby, è il primo impegno ufficiale della stagione con il regolamento 15vs15 — il primo vero assaggio del rugby dei grandi per la categoria under 14. Quarantadue squadre in gara, con club provenienti da tutta Italia e delegazioni internazionali da Romania, Irlanda, Emirati Arabi Uniti e Ucraina.

Sabato: dominio nel girone, primo posto

I biancorossi guidati dallo staff Sandonnini–Piantella–Visentin partono fortissimo nel girone di qualificazione, inanellando cinque vittorie consecutive contro Juvenilia Bagnaria (52-0), Riviera (21-5), Monferrato (17-0), Mogliano (12-0) e gli irlandesi del Blackrock (28-0). Primo posto nel girone con 27 punti e accesso diretto alle final eight.

Domenica: due gare al cardiopalma

La domenica si apre con una battaglia contro il Petrarca: placcaggi su ogni punto d’incontro, l’unico punto di svantaggio arriva da un piazzato patavino su traiettoria quanto meno dubbia. Vicenza innesca il contropiede sull’ultima azione ma il direttore di gara certifica il 6-0 per Padova.

Poi arriva la sfida con il Benetton, poi vincitore del torneo. Vicenza gioca bene in avanti ma due disattenzioni permettono ai trevigiani di marcare una punizione e una meta in contropiede. I biancorossi non mollano, segnano e trasformano la meta dell’8-7, ma il tempo scade. Terza gara con Experience L’Aquila: dominio vicentino e vittoria 19-0, terzo posto nel girone che vale la finalissima per il 5°-6° posto.

La finale: Emirates Falcons fermano Vicenza 14-10

La finale contro gli Emirates Falcons — selezione dei migliori atleti under 14 di Dubai — si apre nel migliore dei modi con Vicenza avanti di due mete. I Falcons reagiscono sfruttando la loro velocità e, complici i primi errori di placcaggio vicentini dell’intero weekend, pareggiano il conto delle mete. Grazie alle trasformazioni si impongono 14-10, relegando Vicenza al sesto posto finale.

Classifica finale

Benetton primo, Valpolicella seconda, Petrarca terza, Paese quarta, Emirates Falcons quinta, Vicenza sesta, Experience L’Aquila settima, Florentia ottava, Villorba nona, Asolo decima.

Il bilancio

Sesto posto su 42 squadre internazionali con la consapevolezza di potersela giocare con tutte le migliori squadre di categoria. Una stagione importante, ricca di progressi concreti e tangibili sia di squadra che individuali, frutto del grande lavoro dello staff e dell’impegno di atleti e famiglie.

Il prossimo impegno per l’U14 biancorosso è la trasferta oltralpe a Tolone, ultimo appuntamento stagionale.