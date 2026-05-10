Volley Vicenza cade a Torbole all’ultima: settimo posto e addio a Bauce

Non è il finale che le beriche avrebbero voluto, ma la stagione della Volksbank Vicenza Volley si chiude comunque a testa alta. A Torbole Casaglia le ragazze di Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari cedono 3-0, in un match ben più equilibrato di quanto dica il risultato: due set finiti ai vantaggi, uno strappato dalle bresciane sul 26-24, l’altro al termine di un terzo set tiratissimo concluso 27-25.

Nel primo parziale Vicenza parte fortissimo, avanti fino a metà set, poi perde lucidità e subisce il ritorno di Torbole, chiuso da due ace decisivi. Secondo set più lineare per le padrone di casa, mentre il terzo è una battaglia punto su punto che Torbole porta a casa ai vantaggi. Con questo successo le bresciane centrano la salvezza in B1.

Il commento di Cappellari

«Purtroppo non chiudiamo il campionato con un risultato positivo come avremmo voluto — ha detto il tecnico Pierantonio Cappellari — dopo una partenza super che ci ha visto avanti fino a metà del primo set, abbiamo perso in lucidità e convinzione subendo il loro ritorno. I successivi parziali sono stati una battaglia combattuta punto su punto. Complimenti a Torbole che con questo risultato è riuscita a restare in categoria.»

Addio a Valeria Bauce

L’ultima di campionato ha un sapore speciale anche per un altro motivo: quella di Torbole è stata l’ultima partita in carriera per Valeria Bauce, palleggiatrice e vice capitana biancorossa. Al termine dell’incontro la squadra l’ha celebrata come merita, salutando con affetto una delle sue protagoniste.

Stagione chiusa al settimo posto con 35 punti: 12 vittorie e 14 sconfitte per la Volksbank Vicenza nel girone C di B1 femminile.