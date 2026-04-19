Squash: Staurengo e Reniero protagonisti agli Europei

Bilancio decisamente positivo per Lorenzo Staurengo e Gioele Reniero, atleti dello Squash Pegaso di Cornedo, rientrati dai rispettivi Campionati Europei con prestazioni di alto livello e grande spirito competitivo in maglia azzurra.

Il ventunenne Lorenzo Staurengo, capitano della Nazionale, è stato tra i principali artefici della conquista della medaglia d’argento nel Campionato Europeo Division 3 2026 disputato in Lussemburgo, risultato che garantisce all’Italia la promozione in Seconda Divisione. Straordinario il suo percorso personale: cinque vittorie in altrettanti incontri. Ha superato con un netto 3/0 il greco Dimitros Delakis e lo sloveno Zan Bombek, mentre in finale ha avuto la meglio sull’ucraino Nikita Panov per 3/1. Da sottolineare anche i successi nei quarti contro il croato Pablo Roko Medija (11/2 9/11 11/2 11/2) e in semifinale contro il lussemburghese Daniel Hutchines (11/4 11/8 2/11 11/5), match decisivo per la promozione azzurra.

Ottima esperienza anche per il sedicenne Gioele Reniero, impegnato nel Campionato Europeo Under 19 a Cracovia. Dopo aver affrontato avversari di ranking superiore con grande determinazione, ha chiuso il torneo in crescendo. Nella sfida finale contro la Norvegia è sceso in campo con la responsabilità di conquistare il punto decisivo contro Kristian Meling Knoph, riuscendo nell’impresa con una vittoria netta per 3/0 (11/9 11/6 11/8).

Due percorsi diversi ma ugualmente significativi, che confermano il valore e la crescita dei giovani talenti italiani nello squash europeo.