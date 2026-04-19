Serie B1 femminile Volley: Vicenza ko in casa, il Don Colleoni passa 3-1

Semaforo rosso casalingo per la Volksbank Vicenza Volley, che nel quart’ultimo turno del girone C di Serie B1 femminile cede 1-3 contro il Don Colleoni, formazione bergamasca in piena lotta per la salvezza. Le ospiti conquistano tre punti preziosi, mentre le beriche restano ferme, senza però particolari pressioni di classifica.

Nel match disputato a Vicenza, la squadra guidata da Mariella Cavallaro non riesce a trovare continuità, nonostante un convincente secondo set dominato 25-16. Non bastano i 14 punti della schiacciatrice Sanziana Motroc, premiata a fine gara come miglior giocatrice locale, mentre il riconoscimento di MVP va a Nadia Pezzaglia, protagonista tra le fila del Don Colleoni.

A pesare sull’andamento dell’incontro sono stati soprattutto gli errori offensivi e le difficoltà nei momenti chiave. «È stata una settimana complicata – ha spiegato coach Mariella Cavallaro – ma non cerchiamo alibi. Non abbiamo espresso il nostro gioco, soprattutto in attacco, dove abbiamo commesso troppi errori. Anche al servizio siamo mancati nei momenti decisivi, concedendo troppo alle avversarie, che hanno difeso con grande efficacia».

La Volksbank Vicenza Volley rimane così a quota 32 punti in settima posizione e guarda già al prossimo impegno: sabato sera alle 20.30 la trasferta a Mapello contro un’altra formazione bergamasca, il Brembo Volley Team.

Al termine della sfida tra Volksbank Vicenza Volley e Don Colleoni, spazio anche ai riconoscimenti individuali grazie al contributo di Battistolli, realtà da sempre vicina allo sport del territorio.

Per la formazione berica, il premio di miglior giocatrice di squadra è stato assegnato alla schiacciatrice Sanziana Motroc, autrice di 14 punti e tra le più incisive nelle fila vicentine. A consegnare il riconoscimento è stata Lara Battistolli, direttore operations di BTV S.p.A.

Sul fronte ospite, il titolo di MVP dell’incontro è andato a Nadia Pezzaglia, protagonista assoluta con 19 punti e prestazione determinante per il successo del Don Colleoni. La premiazione è stata affidata a Carlo Scatturin, amministratore delegato Rangers Battistolli.

Un momento che ha valorizzato le migliori interpreti della gara, sottolineando ancora una volta il legame tra sport, territorio e realtà imprenditoriali locali.

Tabellino

Volksbank Vicenza Volley – Don Colleoni 1-3

(21-25, 25-16, 21-25, 23-25)

Volksbank Vicenza Volley: Spinello, Motroc 14, Pegoraro 9, Ghezzi 15, Ianeselli 9, Bacchilega 8, Morra (L), Sartore, Digonzelli 2, Calza, Bauce 4. N.e.: Tonello, Coradin (L). All.: Cavallaro

Don Colleoni: Milani 4, Garzonio 2, Comastri 7, Pezzaglia 19, Malinov 11, De Iacobis 9, Fracassetti (L), Spampatti 5, Macobatti 5, Mino. N.e.: Conti, Guerini. All.: Bonetti

Arbitri: Rizzardo e Crivellente

Durata set: 29’, 25’, 30’, 33’ (totale 1h57’)

Foto Antonio Trogu