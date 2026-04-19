San Lazzaro, volontari in campo per l’ambiente

Giornata all’insegna dell’impegno civico e della tutela del territorio nel quartiere San Lazzaro, dove sabato 18 aprile si è svolta la Giornata Ecologica promossa dal Circolo Noi. All’iniziativa hanno preso parte anche i Ministri Volontari di Scientology di Vicenza, che hanno sede proprio nella zona e hanno scelto di contribuire attivamente alla pulizia del quartiere.

Le attività sono iniziate alle ore 15 dalla parrocchia di Parrocchia San Lazzaro, con un intervento diffuso di raccolta rifiuti nelle aree verdi, giardini, marciapiedi e spazi pubblici della zona individuata per l’occasione. Numerosi i materiali rimossi: bottiglie di vetro, lattine, plastica, mozziconi di sigaretta, ma anche oggetti più pericolosi come una siringa usata, oltre a legno, metalli e altri rifiuti abbandonati.

Un’azione concreta che evidenzia come il problema del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti negli spazi pubblici, sia ancora diffuso e richieda un impegno costante da parte di cittadini e associazioni. Le attività di pulizia svolte nel corso del 2026 da diverse realtà locali mostrano infatti una situazione che fatica a migliorare.

L’invito degli organizzatori è chiaro: adottare comportamenti responsabili, utilizzare correttamente i contenitori per i rifiuti e partecipare alle prossime giornate ecologiche. Solo attraverso la collaborazione e il rispetto dell’ambiente è possibile costruire una città più pulita e vivibile.

A ringraziare i volontari è stato il promotore dell’iniziativa, Loris Zoppelletto, che ha sottolineato l’importanza dell’impegno personale nella salvaguardia del pianeta, ribadendo come anche piccoli gesti possano contribuire a un cambiamento concreto per il bene della comunità.