Hockey pista, derby vicentini senza effetti: Bassano e Valdagno pari, Trissino vola

Si chiude la stagione regolare con risultati contrastanti per le squadre della provincia di Vicenza nel campionato di hockey su pista. Il pareggio per 2-2 tra Ubroker Bassano e Why Sport Valdagno non cambia la classifica, lasciando entrambe le formazioni nelle rispettive posizioni senza particolari scossoni.
Sorride invece il Trissino, protagonista di una convincente vittoria per 6-2 proprio contro Valdagno. Prestazione brillante per i trissinesi, trascinati ancora una volta dal catalano Mendez, autore di una tripletta che conferma l’ottimo stato di forma della squadra in vista dei playoff.
Meno positivo il turno per il Breganze, sconfitto in casa dal Forte dei Marmi per 4-2. Un risultato che pesa soprattutto in ottica salvezza: saranno infatti i playout a decidere il destino dei rossoneri, chiamati a ripartire con un bottino iniziale di 3 punti in un mini-campionato che si preannuncia combattuto.
Nel frattempo, la lotta salvezza ha premiato il Novara, che grazie alla vittoria su Sarzana ha mantenuto la categoria, rendendo vane le contemporanee affermazioni delle dirette concorrenti.
Archiviata la regular season, ora l’attenzione si sposta sui playoff. Le squadre vicentine saranno protagoniste già nei prossimi giorni: Bassano e Valdagno torneranno in pista per i quarti, mentre Trissino si prepara a giocare un ruolo da protagonista nella corsa al titolo.
Una fase decisiva che promette spettacolo, con le formazioni beriche pronte a giocarsi le proprie carte tra ambizioni di vertice e battaglie per la permanenza.
Risultati – Sabato 18 aprile 2026 (ore 20:45)
- Trissino – Why Sport Valdagno 6-2
- C.G.C. Viareggio – Ubroker Bassano 2-2
- Follonica – Lodi 5-3
- Giovinazzo – Grosseto 4-1
- Breganze – Forte dei Marmi 2-4
- Sarzana – Azzurra Novara 2-4
- Monza – Castiglione 13-4
Classifica finale stagione regolare
- Trissino – 68 pt
- Ubroker Bassano – 61 pt
- C.G.C. Viareggio – 55 pt
- Why Sport Valdagno – 54 pt
- Monza – 48 pt
- Lodi – 47 pt
- Grosseto – 37 pt
- Follonica – 34 pt
- Sarzana – 28 pt
- Azzurra Novara – 26 pt
- Giovinazzo – 25 pt
- Forte dei Marmi – 24 pt
- Castiglione – 10 pt
- Breganze – 6 pt
Classifica marcatori
- 49 gol: Morais (Trissino)
- 41 gol: Honorio (Valdagno)
- 37 gol: Mendez (Trissino)
- 32 gol: F. Banini (Follonica)
- 31 gol: Riba (Bassano)
- 30 gol: Ambrosio (Viareggio), D. Banini (Follonica)
- 28 gol: Cardoso (Giovinazzo)
- 27 gol: Cocco (Trissino)
Focus vicentine
- Trissino chiude al 1° posto
- Bassano 2°, Valdagno 4°: entrambe ai playoff
- Breganze ultimo: sarà protagonista nei playout