Ceccato debutta in Francia al Rallye di Drap

Il pilota di Bassano del Grappa debutterà in Francia, nell’evento reso celebre dal passaggio sull’iconico Col de Turini.

Esperienza internazionale per Vittorio Ceccato, pronto ad affrontare una nuova sfida oltre confine. Il pilota di Bassano del Grappa sarà infatti al via della quinta edizione del Rallye National de Drap, in programma il prossimo fine settimana, evento reso celebre anche dal passaggio sull’iconico Col de Turini.

In attesa dei prossimi appuntamenti del suo fitto calendario 2026, Ceccato ha scelto di mettersi alla prova su un palcoscenico internazionale, partecipando a una gara dal respiro mondiale valida per la France Cup e altre serie collaterali. Il portacolori del New Turbomark Rally Team, sostenuto anche da Jteam, tornerà al volante della Skoda Fabia RS Rally2 di P.A. Racing, affiancato da Stefano Tiraboschi.

«Era da un po’ che volevo provare una gara all’estero – racconta Ceccato – e questa sarà una grande occasione anche per prepararmi ai prossimi impegni su asfalto. Sono curioso di scoprire le differenze tra Francia e Italia: sarà una vera avventura».

Il programma prevede due intense giornate di gara. Sabato 25 aprile i concorrenti affronteranno prove speciali di grande fascino come “Moulinet – Col de Turini – La Maïris”, “Cabanette – Col de l’Ablé – Col de Braus” e “Sospel – Col de Castillon – Col Saint Jean”. Domenica 26 aprile si proseguirà con altri tre tratti cronometrati, tra cui “Moulinet – Col de Turini – La Bollène”, per un totale di oltre cento chilometri competitivi.

«Correremo su strade che hanno fatto la storia del mondiale – aggiunge Ceccato – ed è emozionante pensare di passare dove hanno gareggiato i grandi campioni. Sarà un’esperienza speciale».

Per il pilota bassanese si tratta quindi di una parentesi internazionale dal grande fascino, utile non solo per accumulare esperienza ma anche per confrontarsi con un contesto tecnico e sportivo diverso, in vista dei prossimi impegni stagionali.