Basket: Pallacanestro Vicenza travolgente, Monferrato ko 98-78

Il punteggio finale dice 98-78, ma non rende pienamente l’idea di una partita dominata dall’inizio alla fine dalla Pallacanestro Vicenza, che saluta il proprio pubblico con una prestazione di altissimo livello, confermando solidità e ambizioni nel momento decisivo della stagione.

Fin dalla palla a due, i biancorossi impongono ritmo e controllo, indirizzando subito l’inerzia della gara. Il primo quarto mette in chiaro i valori in campo e, da lì in avanti, Vicenza gestisce con autorità senza mai concedere spiragli alla Novipiù Monferrato Basket. Un match condotto per tutti i 40 minuti, grazie a un attacco fluido e a un gioco corale che coinvolge tutto il roster.

Tra i protagonisti spicca ancora Carr, autore di una prova completa da 16 punti e 8 rimbalzi, a conferma dell’ottimo momento di forma. Ottime anche le prestazioni di Pisano, top scorer con 17 punti e valutazione 20, Da Campo (14) e Preti (11). Da segnalare inoltre l’energia di Mazzuocolo, che con 6 punti e una schiacciata spettacolare ha infiammato il palazzetto.

Una vittoria netta e convincente, che dà ulteriore fiducia in vista dell’ultimo impegno stagionale. L’obiettivo play-in è ormai a portata di mano: manca un ultimo passo e questa squadra ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocarselo fino in fondo.

Tabellino

S4 Energia Vicenza: Marchet 6, Carr 16, Mazzuoccolo 6, Gasparin 4, Marangoni 8, Beretta 7, Preti 11, Turra 0, Rossi 1, Vanin 8, Da Campo 14, Pisano 17.

Novipiù Monferrato Basket: Rupil 16, Mossi 5, Giulietti 4, Osatwna 5, Guerra 6, Marcucci 16, Fiusco 12, Dia 8, Flueras 0, Martinoni 2, Quaroni 2, D’Ambrosio Angelillo 2.