Atletica, Giambellini protagonista a Scorzè: brillano anche gli atleti vicentini

Ottimi segnali per l’atletica della provincia di Vicenza nella seconda manifestazione regionale su pista andata in scena a Scorzè. Protagonista assoluto il velocista vicentino Davide Giambellini, autore di una splendida doppietta nei 100 e 200 metri.
L’atleta dell’Atletica Pedemontana Veneta si è imposto nei 100 metri con il tempo di 10”71 e nei 200 con 21”24, entrambe prestazioni condizionate dal vento contrario ma comunque indicative di un ottimo stato di forma in questo avvio di stagione.
Bene anche gli altri portacolori berici, a partire dall’under 23 Andrea Crestani (Atl. Vicentina), che nel getto del peso ha raggiunto la misura di 16.32, avvicinando il proprio primato personale outdoor. Sempre per Atl. Vicentina, da segnalare il successo di Leonardo Faresin tra gli juniores con 14.44 nel peso.
Tra gli altri risultati di rilievo per gli atleti vicentini, spiccano:
- Stefano Furlani (Atl. Vicentina), primo nei 3000 metri in 8’31”97
- Andrea Fiorese (Atl. Vicentina), vincitore nel salto in lungo con 7.11
- Davide Borin (Atl. Vicentina), primo nei 110 ostacoli juniores
- Veronica Vialetto (Atl. Vicentina), successo nel triplo con 12.03
Buone indicazioni anche dalle categorie giovanili, con diversi piazzamenti per gli atleti berici, a conferma di un movimento in crescita e competitivo su più discipline.
Dopo l’apertura di Lonigo, la tappa di Scorzè conferma quindi il buon momento dell’atletica vicentina, già protagonista in questo inizio di stagione su pista.