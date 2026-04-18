Run4Hope al via per fibrosi cistica

Alle 11 di sabato 18 aprile da tutte le regioni italiane ha preso il via la la sesta edizione della Run4Hope Massigen, il giro d’Italia podistico solidale non competitivo articolato su venti staffette regionali attuate in contemporanea in tutta Italia.

Beneficiaria dell’iniziativa sarà quest’anno la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, capitanata da Matteo Marzotto, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori fondi per sostenere la ricerca microbiologica e farmacologica per contrastare l’antibiotico-resistenza.

Nel primo quinquennio (2021-2025) Run4Hope ha finanziato la ricerca promossa dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e AIL con complessivi 295.387 euro.

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere con l’obiettivo di mettere in movimento migliaia di persone, dal nord al sud d’Italia. Ogni passo di corsa e ogni donazione, piccola o grande che sia, sarà fondamentale per sostenere la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, nel nome dello sport e della solidarietà.

I partecipanti corrono nelle loro città per una decina di km in forma sincronizzata con quelli delle località limitrofe; non avranno confronti cronometrici o agonistici quanto piuttosto l’obiettivo di promuovere e sostenere la ricerca mediante le loro donazioni. Run4Hope Italia Onlus garantisce la copertura dei costi organizzativi tramite i propri sponsor per far sì che quanto donato dai partecipanti giunga integralmente all’ente beneficiario.

L’iniziativa è possibile grazie all’impegno di 400 associazioni sportive prevalentemente affiliate alla Fidal, decine di reparti militari dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica militare e di numerosi comandi del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, nonché di svariate sezioni dell’Associazione Italiana Arbitri e di numerosi singoli runners, si prevede il coinvolgimento di almeno 40.000 podisti. Particolarmente impegnata anche l’Arma dei Carabinieri che allestirà un centinaio di infopoint nelle varie località nazionali di passaggio della staffetta con un impegno diretto della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso che mobiliterà 500 unità.

L’iniziativa beneficia del Patrocinio, tra i tanti enti, di CONI, Fidal, Fitri, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Capitanerie di Porto-Guardia Costiera; AIA, ANCI, ASI, AICS, CSI, FIASP, Assocalciatori, nonché di svariati enti territoriali tra Regioni, Province e Comuni. Hanno concesso l’utilizzo del logo i gruppi sportivi Fiamme Azzurre, Fiamme Oro e Fiamme Gialle.

La staffetta inaugurale a Roma dalla Caserma Pio IX e arrivo in Piazza San Pietro

A Roma la staffetta inaugurale nelle vie più centrali e simboliche è partita alle ore 11 dalla Caserma Pio IX° dell’Esercito Italiano ed è arrivata in Piazza San Pietro, concludendosi con la benedizione di Mons. Giuseppe Puppo, Canonico Vaticano.

A correre personale in rappresentanza di Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare, Fiamme Azzurre, Associazione Italiana Arbitri, Athletica Vaticana e un gruppo aziendale AGIC.

La Run4Hope in Italia

Le venti staffette regionali (in alcuni casi articolate in eventi provinciali o locali) sono partite contemporaneamente alle ore 11 tendenzialmente dai capoluoghi di Regione. Nei prossimi giorni il testimone girerà di città in città in base al cronoprogramma pubblicato sul sito e definito in accordo con i partecipanti, attraverso tappe giornaliere che indicativamente andranno dai 20 ai 60 km. Le ultime tappe si svolgeranno domenica 26 aprile con l’arrivo contemporaneo alle ore 11. Il dettaglio dei percorsi si trova sul sito www.run4hope.it sezioni “corri con noi” e “la staffetta”, con indicazioni sulle varie tappe giornaliere.

Il testimone della Run4Hope Massigen 2026 passerà di mano in mano in tutto il territorio nazionale. Tra i molti luoghi di rilevante interesse si attraverseranno scenari unici come Piazza del Plebiscito a Napoli, Piazza San Babila a Milano, Piazza Bra a Verona, Piazza San Marco a Venezia, Piazza del Popolo a Ascoli, gli uliveti del Gargano in Puglia, la Valle di Comacchio in Emilia e la costa frastagliata della Sardegna, i sassi di Matera, la basilica di San Francesco di Assisi e Gemona del Friuli per il cinquantesimo anniversario del terremoto.

Ecco le località di partenza (18/4) e arrivo (26/4) delle staffette: Abruzzo, L’Aquila (p) – Sulmona (a); Basilicata, Metaponto (p) – Grassano (a) Matera (a); Calabria, Terranova di Sibari (p); Campania, Napoli (p/a); Emilia Romagna, Bologna (p) – Piacenza (a); Friuli-Venezia Giulia, Trieste (p) – Gemona del Friuli (a); Lazio: eventi locali/provinciali a Roma, Viterbo, Frosinone, Rieti e Latina con sviluppi indipendenti; Lombardia, Como (p) – Milano (a); Liguria La Spezia (p) Sanremo-Ospedaletti (a); Marche: Pergola, Ascoli Piceno, Porto S.Giorgio-Civitanova (p) – Ancona (a); Piemonte: Torino (p) – Vercelli (a); Puglia: Spongano, Foggia (p) – Bari (a); Sardegna: Cagliari (p), Sassari (a); Sicilia: Palermo (p) – Messina (a); Toscana, Firenze (p) – Sinalunga (SI); Trentino Alto Adige, Bolzano (p) – Trento (a); Umbria: Città di Castello (p) – Assisi (a); Valle d’Aosta: Aosta (p) – Pont Saint Martin (a); Veneto: Vicenza (p) – Rogivo (a).

La sostenibilità del progetto grazie ai partners

Run4Hope Italia (ETS), promotrice dell’evento, ha scelto sin dalla prima edizione di farsi carico di tutti i costi organizzativi per instaurare un collegamento diretto tra i partecipanti-donatori e l’ente beneficiario. Per questo motivo va particolarmente elogiato il ruolo dei sostenitori privati a partire dal main sponsor Massigen, senza trascurare lo sponsor tecnico Givova, Old Wild West, Gruppo Cecchin, Magis, MA Impianti, Gemmo, Kamelia e Sorelle Ramonda. Partners che consentono quindi la sostenibilità economica del progetto per assicurare che le donazioni dei podisti vengano integralmente devolute a Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Coinvolti nelle partnership Correre, EvoData e Hassel Comunicazione.

Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera patrocinano la Run4Hope assieme all’Arma dei Carabinieri

L’Esercito Italiano, l’Aeronautica Militare, la Marina Militare, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera hanno concesso il loro prestigioso patrocinio alla Run4Hope Massigen 2026 evidenziando l’importanza nazionale dell’iniziativa, grazie allo scopo solidale delle staffette regionali che di mano in mano porteranno il testimone in ogni angolo d’Italia, messaggio di altruismo e di impegno per Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

Valori pienamente condivisi dalle Forze Armate nazionali che fanno del coraggio, della preparazione professionale, del senso del dovere, della responsabilità, della tenacia, dello spirito di corpo e dell’abnegazione i principi fondanti a cui ogni militare si ispira quotidianamente. Hanno concesso l’utilizzo del logo i Gruppi Sportivi Fiamme Azzurre, Fiamme Oro e Fiamme Gialle.

FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA – ETS (FFC RICERCA)

Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS (FFC Ricerca) nasce a Verona nel 1997 per iniziativa del prof. Gianni Mastella, del dott. Michele Romano e degli imprenditori Vittoriano Faganelli e Matteo Marzotto. L’obiettivo è informare sulla fibrosi cistica (FC), una delle malattie genetiche gravi più diffuse (si stimano circa 6.000 persone con FC nel nostro Paese, 48.000 in Europa, 160.000 nel mondo), e promuovere progetti avanzati di ricerca per migliorare la durata e qualità di vita delle persone con FC e sconfiggere tale patologia. Primo ente in Italia specificatamente dedicato alla ricerca sulla fibrosi cistica, riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica si avvale di una rete di 1.052 ricercatori e del lavoro di oltre 150 tra Delegazioni e Gruppi di sostegno attivi in tutte le regioni italiane e 5.000 volontari non occasionali. Presieduta da Matteo Marzotto, dal 2002 a oggi FFC Ricerca ha investito più di 42milioni di euro in 510 iniziative di ricerca. I progetti, individuati a seguito di due bandi annuali, sono valutati e selezionati dal Comitato scientifico della Fondazione con il contributo di esperti internazionali.