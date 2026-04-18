Arzignano, sfida decisiva con la Pro Patria

Vigilia carica di tensione e ambizione per l’FC Arzignano Valchiampo, atteso dalla trasferta contro l’Aurora Pro Patria nella 37ª giornata di Serie C. Domenica 19 aprile, allo stadio “Speroni”, i giallocelesti si giocano una fetta importante di stagione nella corsa ai playoff.

In conferenza stampa, mister Daniele Di Donato non nasconde l’importanza del momento: «La squadra sta bene e avremo tutti a disposizione. Ci giochiamo qualcosa di grande, non ci resta che provarci». Il tecnico sottolinea il percorso di crescita della squadra, protagonista di un finale di campionato in crescendo: «Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Non possiamo fermarci proprio ora: dobbiamo costruire un sogno che nessuno si aspettava».

Sarà una gara combattuta, con entrambe le squadre a caccia di punti pesanti: «Mi aspetto una partita aggressiva – aggiunge Di Donato – serviranno concentrazione e il giusto atteggiamento per proseguire il nostro cammino».

Sulla stessa linea il centrocampista Luigi Castegnaro, che fissa l’obiettivo senza giri di parole: «Vogliamo arrivare ai playoff. Ci siamo allenati bene e daremo tutto». Per il giovane giocatore, alla prima stagione tra i professionisti, è già tempo di bilanci: «Sono felice, ma è solo l’inizio. Devo migliorare ancora tanto».

Castegnaro guarda alla sfida con grande determinazione: «Sarà una battaglia, una partita all’ultimo sangue. Anche loro devono vincere, ma noi faremo di tutto per portare a casa il risultato».

Con due giornate al termine della stagione regolare, l’Arzignano si gioca tutto: sogni playoff, entusiasmo e la voglia di continuare a stupire.