AS Vicenza mercoledì sera cerca l’impresa contro il Sanga Milano

BASKET SERIE A2 FEMMINILE PLAYOFF – Mercoledì sera, alle ore 20.30, si gioca gara-2 dei play-off tra A.S. Vicenza e Sanga Milano. Il primo atto della serie è andato alle meneghine che, dovessero vincere, passerebbero alle semifinali. Per le biancorosse quindi la missione di portare la serie a gara-3, nuovamente a Milano, sabato sera.

Gara-1 è stata vinta da Milano 72-43. Dopo una prima frazione equilibrata, le padrone di casa hanno spinto sull’acceleratore fino al +19 dell’intervallo (42-23). Nel secondo tempo, l’allungo finale, con il punteggio che si è dilatato di altre dieci lunghezze, trascinate da Toffali (20) e Bestagno (13). Per Vicenza, solo Kantzy chiude in doppia cifra, con 12.

La missione sembra di quelle difficili, ma Vicenza vuole giocarsi le sue carte nel match casalingo.

“Mercoledì sarà fondamentale cambiare passo, a partire dall’intensità che è mancata e che deve essere la nostra base per stare dentro la gara – ha dichiarato Chiara Fusari in avvicinamento alla gara -. Dovremo essere più presenti su ogni possesso, aggressive e, soprattutto, lucide nelle scelte. Questo ci permetterà di leggere meglio le situazioni, capire cosa la partita richiede e fare gli aggiustamenti giusti nei momenti chiave. Sarà importante anche l’atteggiamento: restare unite, comunicare e aiutarci a vicenda in ogni fase del gioco. In questa stagione, nei momenti di difficoltà, il gruppo ha dimostrato di avere le risorse e il carattere per rispondere nel modo giusto. Serviranno energia, concentrazione e fiducia nei nostri mezzi. Vogliamo disputare una partita diversa, più solida e consapevole, ripartendo da noi”.

La missione insomma è di quelle difficili, ma Vicenza quest’anno è stata capace di mettere sotto anche avversarie più quotate. Si annuncia una gran partita e l’A.S. Vicenza ha bisogno di avere un tifo caldo a trascinarla all’impresa.