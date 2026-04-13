Gli allievi nazionali Under 16 del LR Vicenza vincono il campionato

CALCIO GIOVANILE – Un’altra impresa si colora di biancorosso. Dopo i campionati vinti dagli Allievi nazionali Under 17, dai Giovanissimi nazionali Under 15 e dagli Esordienti Prof Under 13, anche gli Allievi nazionali U16 di Andrea Rabito vincono il campionato di categoria.

Una cavalcata vincente, con 13 successi, 4 pareggi e 3 sole sconfitte, ma soprattutto con partite all’insegna del bel gioco. Fanno da spartiacque sicuramente le gare delle ultime settimane e, in particolare, le vittorie per 2 a 0 contro il Cittadella e per 4 a 0 contro il Brescia, che hanno consolidato il primato nel girone. Complimenti a tutta la rosa, allo staff tecnico e dirigenziale!