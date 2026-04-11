Al Menti il LR Vicenza cala il tris vincente al Novara

LR Vicenza- Novara 3-1
Al Menti, in un sabato dalle temperature più che primaverili, va in scena la penultima partita casalinga della stagione che vede il L.R. Vicenza ospitare il Novara Football Club.
Al 7’ il vantaggio biancorosso grazie al rigore trasformato da Nicola Rauti. 1-0
Al 41’ penalty anche per gli ospiti: Gagno si distende sulla sua destra e neutralizza.
Prima del 45’ arriva comunque il pareggio firmato da Ledonne. 1-1 e 5’ di recupero allo scadere dei quali arriva il raddoppio di Caferri. 2-1 su cui si va al riposo.
Da segnalare il ritorno di Francesco Guidolin, a cui prima della gara il patron Renzo Rosso ha consegnato una maglia personalizzata.
Inizia il secondo tempo e subito il 3-1 realizzato dal neo-entrato Stückler.
Risponde al 55’ il Novara con una doppia occasione: palo e salvataggio sulla linea di Leverbe.