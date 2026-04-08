Alla Salita del Costo Simone Faggioli guida la carica dei 196 iscritti

CRONOSCALATA IN SALITA – Ancora poche ore di attesa per la 33^ Salita del Costo, in programma da venerdì 10 a domenica 12 aprile nei comuni di Cogollo del Cengio, Caltrano e Roana.

Saranno ben centonovantasei sono i nomi che compongono l’elenco iscritti, dei quali quarantaquattro saranno al via su auto storiche costruite fino al 1992 più altri tre con auto classiche del periodo 1993 – 2000; i restanti centoquarantanove animeranno il primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Velocità Montagna Nord e parte di questi saranno in lizza anche per l’IRS CUP.

Tra i nomi di spicco figurano quelli del vincitore 2025 Franco Caruso su Nova Proto NP01, vettura utilizzata anche dal recordman del percorso, e di vittorie, Simone Faggioli. Ad inserirsi nelle posizioni di vertice si candidano anche Diego Degasperi con la Norma M20FC e Luigi Fazzino con l’Osella PA30 Evo: al via anche Fausto Bormolini, secondo lo scorso anno, al volante di una Wolf GB 08, come pure il terzo assoluto del 2025, Alberto Scarafone su Osella PA 21/P. Di rilievo anche il numero totale delle vetture sport con ben trenta esemplari che si schiereranno al via: tra queste anche le due vetture guidate dai locali Andrea Parisi (Osella PA21 Turbo) e Alberto Dall’Oglio (Nova Proto NP03).

Interessante è stata anche la risposta della dozzina di piloti delle “GT” dove a dare spettacolo saranno Porsche, Ferrari e Lamborghini. Molto numerosa, come sempre, si propone la categoria Racing Start con una forte presenza di “RS Plus” e “RS Cup”.

A precedere le vetture moderne, saranno come sempre le storiche con un panorama di mezzi che spazia dai primi anni ’60 delle Fiat Abarth 1000 fino alle più “giovani” Lancia Delta, BMW M3 e Ford Sierra Cosworth. Tre le pilotesse in lizza con le auto moderne alle quali se ne sommano altre due con le storiche, ad animare una delle tante categorie che saranno premiate durante la cerimonia di fine gara, al Palaciclamino di Cesuna di Roana nel pomeriggio di domenica 12 aprile, atto finale del lungo programma di gara i cui primi passi saranno le verifiche sportive e tecniche concentrate nella giornata di venerdì 10. Dalle 9 di sabato 11, lo start della prima sessione di prove, con la seconda a seguire. Clou della manifestazione la gara da disputarsi su unica salita lungo i 9.910 metri della SP 349 “del Costo” con partenza fissata alle 10 dal bivio Bramonte di Cogollo del Cengio.

La strada sarà chiusa dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18 del sabato e dalle 7 alle 18 della domenica.

Per gli spettatori si ricorda, infine, che è attiva la prevendita dei biglietti, con annesso servizio navetta, tramite il sito specializzato TicketOne.